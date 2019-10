Rebote en las bolsas europeas que llevan al Ibex 35 de nuevo sobre los 9.000 puntos

Las bolsas de Europa parecen dispuestas a 'levantar cabeza' este miércoles. Pese a comenzar la jornada con indefinición, mostrando signo mixto, los parqués cotizan con ganancias que hacen recuperar gran parte del terreno perdido ayer mismo. Pero estas no son de fiar, según advierten los expertos. En España, el Ibex 35 sí se ha mostrado positivo desde primera hora y se afianza según avanza la jornada, con lo que recupera los 9.000 puntos. Los futuros norteamericanos también vienen en positivo. En cambio, todas estas compras no son suficiente. La prudencia por todos los frente abiertos y la debilidad siguen presionando a la renta variable del Viejo Continente. Y nada cambiará hasta que se batan resistencias.

Las plazas europeas perdieron soportes clave hace una semana y, en consecuencia, comenzaron una corrección que sigue vigente. Pese a los repuntes puntuales de los últimos días, la 'maldición de octubre' se cumple: en lo (poco) que va de mes, las bolsas a este lado del Atlántico se dejan cerca de un 3%.

Se han visto lastradas en los últimos días por un constante goteo de datos económicos decepcionantes, que confirman cada vez más la desaceleración de la economía global. De hecho, la confianza de los inversores de la Eurozona se encuentra en niveles mínimos de 2013, como mostró el índice de Sentix el lunes.

Y es que a las preocupaciones 'macro' se suman las incertidumbres por distintos factores geopolíticos. Entre ellas destacan, por un lado, las altas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China; y, por otro, la elevada incertidumbre por cuándo y cómo será finalmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea (proceso conocido como Brexit).

Reuniones EEUU-China

Respecto al primer asunto, los inversores ya se encuentran a la espera de las reuniones 'cara a cara' entre las dos mayores potencias del mundo que tendrán lugar en Washington mañana y el viernes, los días 10 y 11.

Las expectativas sobre que cierren un acuerdo, aunque sea de mínimos, cada vez son más bajas. EEUU ha incluido 28 empresas chinas en su 'lista negra', en la que ya está Huawei desde mayo, y el gigante asiático advirtió que habría represalias, elevando así la tensión a apenas días de volver a sentarse en la mesa de negociación por un pacto comercial permanente.

Ayer mismo el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que "el coste de la guerra comercial podría alcanzar el tamaño de toda la economía de Suiza".

Y de Washington a Londres, donde sigue sin saberse qué pasará con el Brexit. En principio, la 'fecha tope' para el divorcio es el próximo día 31. Y según declaró ayer el primer ministro británico, Boris Johnson, un acuerdo con la UE es "esencialmente imposible". En cambio, la respuesta desde Bruselas ha sido tajante: "No quieres un acuerdo, no quieres una extensión, no quieres revocar el Brexit. ¿Quo vadis?", trasladó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Johnson ha vuelto a hablar hoy por teléfono con el primer ministro irlandés y, como anticipaban desde Link Securities, no se ha producido ningún avance sustancial respecto el problema de la frontera irlandesa. "Pienso que va a ser muy difícil asegurar un acuerdo para la semana que viene, francamente", ha dicho Leo Varadkar, según informa Reuters.

La libra repunta sobre los 1,22 dólares este miércoles. También el euro cotiza al alza pero sin alcanzar (un día más) el niveles de los 1,1 'billetes verdes'.

Más caídas por delante

Debido precisamente a los temores por lo que pueda suceder con la guerra comercial y con el Brexit, tanto las bolsas de Europa como Wall Street sufrieron ayer fuertes pérdidas de en torno al 1%. Unos movimientos que les alejaron aún más de sus respectivas resistencias clave.

De hecho, lo que se espera para las bolsas occidentales son más caídas en el corto plazo, y fuertes. En Europa, el selectivo de referencia, el EuroStoxx 50, tiene su soporte (y zona de compra) en los 3.240 puntos, según los analistas técnicos de Ecotrader. El índice asciende hoy sobre los 3.440 puntos, por lo que las pérdidas que le quedan por venir son cercanas al 6%.

¿Qué cambiaría la situación? "Para tener algún signo de fortaleza es preciso que un rebote consiga, cuando menos, superar los máximos del miércoles 2 de octubre, para lo cual el EuroStoxx 50 debería superar resistencias de 3.518 puntos", afirman estos expertos.

En España, los niveles análogos a batir actualmente se encuentran en los 9.165 puntos del Ibex 35, calculan estos analistas técnicos. Hasta que eso ocurra, el selectivo mantiene el "el riesgo de asistir a una recaída a los mínimos de agosto en la zona de los 8.408-8.500 puntos", es decir, de descender en torno a un 6% desde sus niveles actuales de cotización.

Sobre los 8.950 puntos

Por ahora, el Ibex 35 se afianza con subidas moderadas sobre la zona psicológica de los 8.900 puntos tras perder ayer los 9.000. Se apoya esta jornada en las cautas alzas de los bancos, con un gran peso sobre él, y gran parte de los 'grandes valores' o blue chips.

Inditex se encuentra entre los valores más alcistas al revalorizarse cerca de un 1%, al tiempo que Telefónica, Santander y BBVA se revalorizan de forma moderada. Igualmente lo hacen el resto de entidades, despuntando Bankia que se sitúa en la parte alta de la tabla.

Por su parte, Iberdrola asciende en torno a un 0,6% pese a las informaciones publicadas en El Confidencial entre ayer y hoy que apuntan a que las compañías contrató los servicios de espionaje del excomisario Villarejo, al igual que se sospecha que hizo BBVA, para conseguir contratos millonarios.

Cellnex es el valor más alcista de la jornada. Entre esta sesión y la anterior, la compañía gana cerca de un 4% en bolsa después de anunciar que ha comprado la división 'teleco' de la británica Arqiva. Justo al contrario que Acciona, que pierde más de un 6% en dos días tras lanzar una oferta sobre Nordex. Los analistas de JB Capital Markets han rebajado su recomendación a 'mantener'.

Siemens Gamesa, Colonial y Ferrovial, con subidas de más del 1%, se encuentran también en la parte alta de la tabla al mismo tiempo que Indra y Ence retroceden con fuerza y siguen en las mayores descensos a Acciona.

Actas de la Fed

Con todo, los inversores esta jornada cuentan con una sola referencia 'macro' de interés: la publicación de las actas de la últimas reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed), en la que se rebajaron los tipos de interés por segunda vez en lo que va de año. Será por la tarde, con las bolsas europeas ya cerradas pero con Wall Street ya cotizando.

Antes de conocerse el documento volverá a hablar el presidente del banco central norteamericano, Jerome Powell, quien ayer ya anunció que el organismo engordará pronto su balance.

Renta fija

Hasta entonces, parece que prima una cierta calma en los mercados occidentales. También en los de renta fija. El bono alemán a diez años (bund), una de las referencias, eleva su interés hoy al -0,57%. Lo mismo hace su homólogo español, al 0,13%.

De esta manera, la prima de riesgo de España, que mide el diferencial con la deuda soberana germana, sube a 71 puntos básicos. Más baja se encuentra la de Portugal, en 69 puntos básicos, ya que su bono a diez años tiene un interés levemente inferior al español, en torno al 0,12%. La rentabilidad de la deuda lusa fue ayer inferior a la española al cierre por primera vez desde 2009. Por tanto, el sorpasso en los bonos ibéricos continúa hoy.

Y en Estados Unidos, el 'papel' a diez años se incrementa al 1,55% y el de dos años, al 1,44%, a la espera de lo que puedan revelar las actas de la Fed en unas horas.