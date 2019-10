¿Paso de la UE para el Brexit? Los rumores apuntan a que habrá una importante concesión en Irlanda del Norte

Quedan apenas tres semanas para que llegue la fecha prevista del Brexit -31 de octubre- y los rumores, filtraciones y cruces de culpabilidades no paran de sucederse. El último lo apunta el periódico The Times, que asegura que la Unión Europea estaría dispuesta a hacer una importante concesión en un intento por desencallar el Brexit. Una concesión que pasaría por crear un mecanismo que permita que el Parlamento de Irlanda del Norte pueda tener la capacidad de votar si mantener o no la llamada salvaguarda -el problema de la frontera irlandesa y el principal escollo de las negociaciones-después de estar operativa durante un número determinado de años. La libra repunta sobre los 1,22 dólares este miércoles.

Esta propuesta, que adelanta The Times a partir de fuentes diplomáticas, pasa por que la UE conceda una revocación unilateral del tratado de retirada por parte de la Asamblea de Stormont (el Parlamento de Irlanda del Norte) después de un período de tiempo, en lugar de que siga indefinidamente y sin fecha de caducidad en el mercado único y la unión aduanera comunitarias hasta que Londres y Bruselas lleguen a un consenso sobre su futura relación comercial en algún momento. Esto es algo a lo que se opone el Gobierno de Boris Johnson así como los unionistas norirlandeses de la DUP.

No obstante, un funcionario de la UE le habría asegurado a la corresponsal del periódico The Guardian en Bruselas que esta información "no es cierta".

Para intentar desbloquear este asunto de la salvaguarda, la semana pasada el premier británico en un intento por desencallar las negociaciones y llegar a un acuerdo con la UE presentó una propuesta que pasaba por crear en vez de una frontera en la isla, dos. Irlanda del Norte sería un territorio extraño, dentro de la unión aduanera con Reino Unido pero en el mercado común de la UE, lo que requeriría controles fronterizos a cada lado de la provincia.

La propuesta pasa por mantener a Irlanda del Norte dentro de las leyes europeas del mercado común para bienes, de forma que no sea necesario comprobar cada uno de los productos que crucen la frontera para asegurarse de que sean legales en el continente. A cambio, habría controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña, dividiendo en dos el mercado británico.

Todo esto estaría sujeto a la aprobación de la Asamblea norirlandesa en Stormont, que podría vetar los acuerdos de entrada y tendría que renovar su visto bueno cada cuatro años. De no hacerlo, todos estos acuerdos se anularían, Irlanda del Norte pasaría a tener las normas británicas y se volvería a la frontera física en la isla. Por si acaso, Johnson ofrece a ambos lados hacer "una promesa" de que no se construirían barreras si se da el caso.

La propuesta de Johnson obtuvo el visto bueno inicial de la DUP, atraído por la posibilidad de seguir en la unión aduanera y por el derecho de veto que, en la práctica, le da la obligación de renovar el acuerdo cada cuatro años.

No obstante, la UE no vio con buenos ojos tener que renovar el acuerdo cada cuatro años y se mostró completamente en contra de los controles aduaneros a los que obligaría este plan. La concesión de la que hoy habla The Times garantiza a Stormont que la situación excepcional no se eternizaría y dota a la Asamblea de poder de decisión.

Boris Johnson se enfrenta a una revuelta en su gabinete y en el partido

Sea como sea, el ambiente está caldeado y hay quien asegura que el primer ministro británico Boris Johnson se enfrenta a una nueva rebelión en su gabinete debido a la preocupación de que esté conduciendo al país hacia un Brexit sin acuerdo, según informaba a primera hora de este miércoles The Times.

La secretaria de Cultura, Nicky Morgan, el ministro para Irlanda del Norte, Julian Smith, el secretario de Justicia, Robert Buckland, el ministro de Salud, Matt Hancock, y el fiscal general, Geoffrey Cox, están en una "lista de alerta por (posible) dimisión", según el artículo del Times que recoge Reuters.

El periódico señala que los ministros habían advertido a Johnson en una reunión del gabinete sobre el "grave" riesgo del retorno del Gobierno directo en Irlanda del Norte y expresaron su preocupación por Dominic Cummings, el principal asesor de Johnson."El gabinete establecerá la estrategia, no dirigentes no elegidos. Si esto es un intento de hacerlo, entonces fracasará", dijo otro ministro al diario.

Aunque el periódico Times no especificó cuántos parlamentarios conservadores se oponen a un escenario sin acuerdo con Bruselas, el Financial Times informó el miércoles que al menos 50 miembros del partido en el Parlamento se rebelarán contra un manifiesto para unas elecciones generales en el que se comprometen a promover un Brexit sin acuerdo.

Esta información llega después de que ayer martes la Unión Europea acusara a Reino Unido de jugar un "estúpido juego de culpabilidades" sobre el Brexit después de que una fuente de Downing Street le dijera a Reuters que un acuerdo era "esencialmente imposible"porque la canciller alemana, Angela Merkel, había hecho demandas inaceptables. En resumen: Johnson intentando culpar a la UE de que la negociación del Brexit se estuviese hundiendo.

A poco más de tres semanas de que el Reino Unido abandone el bloque europeo, el futuro del Brexit sigue muy incierto, mientras Londres y Bruselas se posicionan para evitar que se les culpe por un retraso o un Brexit caótico.