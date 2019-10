Acciona pierde otro consejo de compra en bolsa tras la OPA sobre Nordex

La jornada bursátil en España ha comenzado con un fuerte castigo a Acciona, que se ha llegado a dejar cerca de 4 puntos porcentuales al inicio de la sesión, aunque luego se han moderado hasta quedar en algo más de un 1,5%.

Y es que ayer Acciona confirmó que iba a suscribir la ampliación de capital del 10% en el fabricante de turbinas eólicas alemán Nordex, pasando a poseer más del 36% del capital de la compañía, con lo que está obligada a realizar una opa sobre la totalidad.

Esta compra deberá hacerse al precio medio de cotización de los últimos tres meses, por lo que deberá pagar 10,32 euros por acción, un total de 632 millones por el 63,7% restante de la empresa.

No obstante, al mercado no le ha gustado este movimiento y ayer se dejó más de un 5%, con lo que ya cotiza en mínimos no vistos desde julio, aunque todavía se anota un 22% en lo que va de año.

Tampoco ha entusiasmado esto a los analistas, como ha sido el caso de JB Capital Markets, que le ha retirado el consejo de compra y ahora sugiere mantener posiciones, como el 39% de los expertos que la siguen.

"No está claro el sentido estratégico de esta operación", apuntan desde la firma de inversión. "La oferta no se esperaba ya que los últimos movimientos apuntaban a una diversificación para alejarse de la energía renovable", añaden.

"Esto aumenta las dudas sobre la rentabilidad futura de de la transacción dada la baja visibilidad del flujo de caja libre", concluyen desde JB Capital Markets, que mantiene su precio objetivo en los 97,5 euros, lo que le deja un recorrido al alza del 7,8%, en línea con el consenso.

En el radar de Ecotrader

Desde el punto de vista técnico, Acciona está en el radar de Ecotrader tras la caída de ayer, "que provocó la pérdida de soportes de corto plazo en los 93,5 euros ya que gana enteros la posibilidad de que veamos una caída a la zona de soporte relevante de los 85 euros, cuyo alcance veríamos como una oportunidad inmejorable de comprar el valor", explica Joan Cabrero, director de estrategia del portal de inversión.

"Desde ahí, su cotización puede lograr retomar su impecable tendencia alcista de medio/largo plazo hacia primeros objetivos en la zona de los 103,4 euros, que es la resistencia que ha frenado en dos ocasiones la subidas en el valor durante este año", concluye Cabrero.

