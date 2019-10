Bankia cobrará también a los clientes vip por sus depósitos

Bankia va a cobrar a los clientes vip o de banca privada por los depósitos, convirtiéndose así en la primera entidad que toma una decisión de este tipo en España tras los anuncios realizados en Suiza, Alemania y Dinamarca. La entidad pretende aplicar un interés de hasta un 0,5 por ciento por el dinero que guardan este tipo de clientes, como lo hace desde hace meses con las empresas.

El grupo nacionalizado, que intenta protegerse del euribor en negativo, ha enviado cartas a estos usuarios, entre los que se encuentran family offices, en las que se les informa de tal medida.

Las nuevas condiciones entrarán en vigor en dos meses y se han negociado caso por caso. Con todo, determinados clientes quedarán exentos de los cargos. En España, los bancos ya han estado cobrando a algunas empresas por depostiar el dinero desde hace tiempo. Pero, hasta ahora, se habían mostrado reacios a obligar a que los clientes minoristas paguen por depositar sus ahorros.

Desde el banco aseguran que el cobro sólo afectará a clientes institucionales de banca privada, es decir que operen a través de una empresa, pero no a particulares con altos patrimonios. En principio, el umbral de dinero por el que se exigirá es de unos 500.000 euros, según los criterios de Bankia para este tipo de usuarios.

Bankia ya había dado un paso más que el sector en España hace unas semanas al comenzar a cobrar a las empresas por todo su dinero, al establecer tasas bajo cero también a las cuentas corrientes o a la vista. Ahora lo extiende a los clientes de banca privada.

Hasta ese momento, la entidad como el resto de competidores, había fijado intereses negativos por los depósitos a plazo y, sobre todo, aquellos con periodos de vencimiento cortos. Pero, la medida genera pocos ingresos adicionales para poder aliviar el lastre de la política monetaria impulsada por el BCE, que está provocando fuertes caídas de los márgenes, ya que el grueso del ahorro o liquidez de las sociedades no financieras está guardado en cuentas con libre disposición de movimientos.

Bankia, al igual que con los altos patrimonios, no cobrará a todas las empresas ni por todas las cuentas a la vista, sino que de momento limita esta práctica a las posiciones no activas y de manera selectiva, es decir, aquellas no son utilizadas por los clientes poco vinculados y que no tienen como finalidad el pago proveedores o las nóminas de los empleados. Además, dará la oportunidad de reducir o eximir este gasto con la contratación de otros productos.