Estados Unidos añade 28 compañías chinas de seguridad en su 'lista negra'

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció a última hora de este lunes que incluirá en su 'lista negra' comercial a 28 compañías chinas de seguridad, entre las que se encuentra la firma de videovigilancia Hikvision. El Ejecutivo norteamericano argumenta esta decisión en el, según afirma, mal trato de Pekín a los musulmanes uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas, tal y como informa The Guardian.

Pasar a formar parte de este listado estadounidense, conocido como "lista de entidades", prohíbe a estas empresas comprar piezas o componentes de compañías norteamericanas sin la aprobación del gobierno de EEUU.

Según afirma el departamento norteamericano, y recoge el diario británico, todas las compañías añadidas a la 'lista negra' "han estado implicadas en violaciones y abusos de los derechos humanos en la implementación de la campaña de represión, detención arbitraria masiva y vigilancia de alta tecnología de China contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes".

Firmas afectadas

Entre las firmas que EEUU ha añadido a la llamada "lista de entidades" se encuentran la Oficina de Seguridad Pública del Gobierno Popular de la Región Autónoma de Xinjiang Uighur, 19 agencias gubernamentales subordinadas y ocho empresas comerciales. Asimismo hay otras compañías incluidas como Zhejiang Dahua Technology, IFLYTEK Co, Xiamen Meiya Pico Information Co y Yixin Science and Technology Co.

Por su parte, Hikvision ya ha rechazado su inclusión en la "lista de entidades" en un comunicado asegurando que tiene base, según informa la agencia Reuters.

En la 'lista negra' también han sido incluidas las oficinas de seguridad pública municipales y de los condados, así como la Academia de Policía de Xinjiang.

Según The Guardian, que cita a funcionarios estadounidense, la decisión de añadir 28 compañías a la "lista de entidades" no tiene nada que ver con la reanudación de las negociaciones comerciales al más alto nivel entre EEUU y China a finales de esta semana.

Cabe recordar que el pasado mayo, Estados Unidos añadió, entre otras, a la gigante tecnológica china Huawei en esta 'lista negra'. Un hecho que tensó aún más las relaciones comerciales entre las dos mayores potencias del mundo en plena guerra comercial.