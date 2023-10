La bolsa española pierde más de un 4% en octubre pero el Ibex agarra los 9.000 puntos a final de mes

Las bolsas de Europa han vuelto a pisar el acelerador este martes. Y eso que no lo tenían fácil a primera hora, pues habían sido precedidas por una jornada mixta en Asia (Nikkei 25 japonés: +0,6%; Hang Seng hongkonés: -1,8%) y los negativos datos económicos de China, la segunda mayor potencia del mundo, no invitaban a las compras. No obstante, la renta variable se ha animado de cara a la media sesión llegando a registrar ganancias mayores al 1% en casi todos los parqués, aunque estas se han suavizado al final del jornada. El EuroStoxx 50 se ha afianzado sobre los 4.000 puntos. En cambio, el Ibex 35 ha sido la excepción a la regla cotizando con menos ímpetu e incluso en negativo a lo largo del día, jugándose hasta el último momento la simbólica cota de los 9.000 enteros que recuperó ayer mismo. ¿El motivo? Las fuertes caídas de varios 'pesos pesados' o blue chips, entre los que destaca BBVA tras haber presentado sus resultados del tercer trimestre. Así las cosas, el selectivo español sella su peor balance mensual desde septiembre de 2022 ya que ha acumulado en octubre unas pérdidas del 4,35%. Pero no ha sido el único del Viejo Continente en haber perdido terreno en las últimas semanas.

La de hoy ha sido la última sesión de un mes negativo en bolsa. El Ibex comenzó octubre cotizando por encima de los 9.400 enteros y en este día de Halloween ha cerrado prácticamente plano en los 9.017,3 puntos. Finalmente, ha salvado los 9.000 enteros sobre los que se ha tambaleado a lo largo de los últimos días. De hecho, el índice ha marcado recientemente mínimos desde marzo, es decir, desde que sufrió un duro golpe por la crisis bancaria que comenzó en Estados Unidos con la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).

El Ibex 35 se ha dejado más de cuatro puntos porcentuales durante de los últimos 31 días. Es su peor balance de un mes desde septiembre del año pasado, cuando se desplomó un 6,6%.

Es más, el resultado de octubre es más bajista que en los demás parqués de Europa. El EuroStoxx 50, referencia del continente, se ha dejado más de un 2,5%. El Ibex ha rendido mucho peor que el EuroStoxx en octubre. El indicador continental ha avanzado hoy sobre las 4.060 unidades.

En cambio, en lo que va de año, el selectivo español se ha revalorizado un 8,5% mientras las ganancias del índice continental se quedan en el 6,8%.

¿Por qué flaquea hoy el Ibex?

La bolsa española ha tenido menos fuelle que sus pares. La razón es sencilla: aunque la mayoría de compañías del Ibex han cotizado en positivo, varios de los grandes valores (esos que más influyen en el índice) lo han hecho a la baja. En este sentido, destacan los descensos de BBVA tras dar a conocer su balance de los nueve primeros meses de 2023. Lo mismo ha hecho Indra, cuyas acciones han registrado una fuerte volatilidad.

Otros 'pesos pesados' como Banco Santander, Inditex y Repsol se han movido en terreno negativo. Esta última se ha contagiado de las fuertes caídas de otra gran petrolera, BP.

Por su parte, Telefónica (otro blue chip) se anota cerca de un punto porcentual tras confirmarse que el Estado español está estudiando entrar en su capital. Sin embargo, Cellnex y Grifols lideran las ganancias del día escalando más de un 3%.

Pensando en la Fed

Por si las referencias corporativas supieran a poco, los inversores han contado hoy con numerosas y relevantes referencias económicas. Entre ellas han resaltado la lectura preliminar del producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre de toda la eurozona, que eleva las probabilidades de una pronta recesión técnica, y el dato de inflación adelantado de este mes. Este último se ha conocido apenas cinco días después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés, o dicho de otra manera, optara por no incrementarlos una vez más (hubiera sido la décimo primera seguida en poco más de un año), considerando que el nivel actual del precio del dinero es suficiente para contener la inflación. El objetivo del BCE es situar el índice de precios al consumo (IPC) general en torno al 2%. El IPC de octubre ha disminuido hasta el 2,9% interanual. De hecho, un miembto del Eurobanco ya ha puesto fecha a la esperada primera bajada de los tipos.

Siguiendo con la política monetaria, esta madrugada el Banco de Japón (BoJ) ha vuelto a dejar los tipos en mínimos (-0,1%) aunque ha flexibilizado su control del rendimiento de los bonos gubernamentales nipones a 10 años: ahora permitirá que supere el 1%.

Con todo, los analistas e inversores de todo el mundo están realmente a la espera de lo que decida la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés en Estados Unidos. El banco central americano comienza hoy su reunión de política monetaria pero no será hasta mañana miércoles cuando, a las 19:00 horas (en la España peninsular), anuncie las decisiones que haya tomado. La gran mayoría de analistas espera que la Fed deje los tipos en su nivel actual, en el rango del 5,25%-5,50%.

Un mes marcado por la guerra

Hay varios motivos por los que este mes ha sido, cuando menos, complicado en los mercados. Pero todos ellos deriva sobre todo de uno principal: el sangriento y creciente conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que pone contra las cuerdas a toda la comunidad internacional. La escalada de tensión empezó el pasado día 7, sábado, cuando el grupo paramilitar yihadista llevó a cabo un ataque sorpresa en varios puntos de la frontera de la Franja con el Estado hebrero, secuestrando a decenas de personas, matando a unas 1.400 e hiriendo todavía a más. La respuesta de Tel Aviv no tardó y en los últimos días el ejército israelí incluso ha entrado en la Franja. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó ayer ante el Consejo de Seguridad de que "ningún lugar es seguro en Gaza". Además, señaló que casi el 70% de los muertos reportados en la zona son niños y mujeres civiles. "Casi 3.200 niños han sido asesinados en Gaza en tres semanas, superando el número de niños asesinados anualmente en todas las zonas de conflicto del mundo desde 2019", destaca la ONU.

La incertidumbre geopolítica generada por este nuevo capítulo del viejo conflicto entre Israel y Palestina (que no es lo mismo que Hamás) y, sobre todo, el riesgo de que continúe escalando y más actores entren en él (por ejemplo, Irán) ha tenido claras repercusiones en los mercados mundiales. En general, los inversores han buscado refugio en las últimas semanas. Una prueba de ello es que el oro se haya revalorizado alrededor de un 8,5% a lo largo de octubre y cotiza por más de 2.000 dólares la onza.