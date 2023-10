Otro octubre rojo devuelve el potencial de ganancia del Ibex a más de un 10%

El 70% de los octubres en los últimos 30 años de historia del Ibex han sido alcistas. Es, de hecho, por estadística, el segundo mes más alcista del año tras abril. Pero este año, el Ibex 35 ha decidido dar un susto en el mes del terror: rompe con las estadísticas y cierra su peor saldo mensual en más de un año.

Desde que comenzó este mes que cierra hoy, el índice nacional pierde un 4,4% de su valor. No caía tanto en un mes desde septiembre de 2022, cuando en 30 días corrigió más de un 6%. El estallido del conflicto entre Israel y Hamás a principios de mes ha sido el gran susto en los mercados desde el pasado marzo, cuando los problemas en la banca regional de EEUU provocaron una eventual crisis financiera, que en Europa se saldó con el rescate de Credit Suisse por UBS. De hecho, el Ibex 35 sufre este mes un desplome mayor al que vivió entonces (en marzo retrocedió un 1,7%) y ha llegado, incluso, a perder los 9.000 puntos en los que cotizaba de forma ininterrumpida desde el pasado marzo.

Con este cómputo bajista, el selectivo de las 35 acumula ya tres meses consecutivos a la baja (en agosto perdió un 1,4% y en septiembre volvió a retroceder un 0,8% adicional) y, desde que tocase máximos del año a finales de julio en los 9.694 puntos, su cotización corrige cerca de un 8%. Hasta el momento, los meses alcistas en 2023 llevaban la delantera, pero con octubre la presión vendedora y la compradora se quedan en tablas: cinco saldos mensuales alcistas frente a cinco bajistas en el ejercicio.

Pese a todo ello, lo cierto es que toda caída entraña una cara más amable y, en el caso de ésta, los retrocesos de octubre devuelven la expectativa de rentabilidad para el Ibex 35 por encima del 10% para el próximo ejercicio. Este dato, que se calcula a través de la inversa del PER (veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción), no se daba desde hace un año. Y, aunque el Ibex 35 lleva dos semanas cotizando a un PER inferior a las 10 veces, con los últimos desplomes, esta ratio ha alcanzado su nivel más bajo tanto para 2023 como para 2024, ofreciendo un multiplicador de los beneficios de 9,6 veces para ambos ejercicios.

Desde que el 2023 comenzó, las expectativas que recoge Bloomberg para los beneficios por acción (BPA) del Ibex 35 no han hecho más que crecer. Para este año, los expertos ya esperan beneficios de 935 euros por acción que serían la mayor cifra cosechada por el Ibex desde 2011-a inicios del 2023, los analistas esperaban 812 euros-. Para el próximo ejercicio, las estimaciones apuntan a que estas ganancias serán ligeramente decrecientes con respecto las de 2023, de 933 euros por acción. Las previsiones para este dato, sin embargo, han crecido más de un 22% desde que empezó el año, cuando se valoraba el BPA de 2024 en 764 euros, un 6% menos que el beneficio estimado para 2023 a inicios de año. Ahora, sin embargo, el BPA de 2024 será solo un 0,2% inferior al de 2023.

Hay que añadir también que, pese a las caídas de este octubre, la valoración que ofrece el consenso de analistas que recoge Bloomberg para el Ibex 35 no ha sufrido deterioro y los expertos siguen viendo su cotización por encima de los 11.000 puntos en los próximos meses. Concretamente, los 11.384 puntos en los que ven al índice nacional, son el precio objetivo más elevado desde 2015, que le otorga al selectivo un potencial alcista del 26%. La recomendación mayoritaria de los expertos es la de tomar posiciones sobre el índice español.

Solo seis firmas en 'verde'

En plena temporada de resultados, octubre no ha sido un buen mes para el 80% de los valores del Ibex 35 que registran cómputos negativos, en los que, en cuatro de ellos, superan el doble dígito.

La parte baja de la tabla está dominada, sin rivales, por Cellnex que en los últimos 30 días se deja un 19,3% de su valor. Este es su peor saldo mensual desde enero del 2022 y con él acumula ya tres meses consecutivos de pérdidas. Desde agosto tampoco han dejado de caer las acciones de Grifols y Arcelor que, en octubre, registran comportamientos negativos de 16,5% y el 14,8% respectivamente. Para ambas firmas este es su peor mes del 2023 y en el que más retroceden desde septiembre y junio.

La subida de las rentabilidades de los bonos ha sido el castigo de la teleco y la farma durante este mes, por su negocio con un alto endeudamiento. Por su parte, la acerera sufre el fin del ciclo.

Al otro lado de la tabla, solo seis firmas del Ibex conquistan el verde en octubre con una líder indiscutible: Banco Sabadell. Apoyada por sus buenos resultados en el tercer trimestre del año, la entidad financiera gana un 7,8% en octubre en el que es su mejor saldo desde el pasado junio, cuando se anotó una subida del 14%. Las buenas cuentas también apoyan a Naturgy y Acciona Energía, con revalorizaciones del 2,9% y el 2,1% respectivamente en el mes.