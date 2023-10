Abril, el mes más alcista

Mas allá de la victoria estadística de los alcistas en los mencionados meses, abril se presenta como uno de los meses que merece especial mención. Sobre todo por ser el mes en el que más veces el Ibex ha sido alcista a lo largo de los últimos 30 años. Casi un 75% de la veces (ver gráfico). No es para menos , teniendo en cuenta que en mayo siempre resuena en el mercado el refrán vende en mayo y márchate (sell in may and go away), que hace referencia al patrón estacional más conocido en la renta variable por el que en el semestre que va de mayo a finales de octubre, tradicionalmente se han obtenido rentabilidades peores que en el semestre que va de noviembre a abril.

Este conocido dicho nació en Inglaterra y originalmente rezaba sell in May and go away until St Leger's Day. Este dicho nació a raíz de una popular carrera de caballos -St Leger Stakes- que tiene lugar en septiembre y que por aquel entonces marcaba el final del verano y la vuelta de los grandes inversores y, por ende, de un mayor volumen de negociación.