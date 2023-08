El Ibex 35 tantea los 9.600 puntos y minimiza las pérdidas de agosto teniendo al BCE en el punto de mira

Las bolsas de Europa han comenzado el último día del mes sin una tendencia homogénea, aunque pasados los primeros compases se han decantado por las alzas. Eso sí, comedidas (de hasta medio punto porcentual), a la espera de conocer un dato de inflación clave que aclare al mercado el devenir de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El EuroStoxx 50, índice de referencia en el continente, sube con poca convicción sobre los 4.300 puntos. Al mismo tiempo, el Ibex 35 acaricia los 9.600 puntos, una cota psicológica que ayer no logró batir y que no veía desde principios de mes. No obstante, el selectivo español es el menos bajista del Viejo Continente en el balance de agosto, pues sus pérdidas desde el cierre de julio (a falta de ver cómo acaba el día) rondan el 0,5%, mientras el EuroStoxx ha corregido cerca del 2% desde los máximos anuales en los que terminó el mes pasado.

Los inversores y analistas esperan una referencia fundamental para el mercado: el dato adelantado de la inflación de este mes en la eurozona, que se publicará a las 11:00 (en horario de la España peninsular). ¿Por qué es importante? Porque es clave para poder arrojar algo de luz sobre qué hará el Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés dentro de dos semanas. La institución tiene como meta reducir la inflación en el área monetaria al 2% (a medio plazo), garantizando así la estabilidad de precios, y para ello ha elevado los tipos nueve veces seguidas en solo un año. Pero no está claro qué hará en septiembre, si volverá a incrementarlos o hará una pausa, por lo que el índice de precios al consumo (IPC) de hoy gana especial relevancia.

Los IPC avanzados entre ayer y hoy en Alemania, España y Francia han reforzado la expectativa de que el BCE seguirá encareciendo el precio del dinero, pues la inflación ha repuntado en los dos últimos países mientras en el primero cayó menos de lo previsto. Este jueves también se conocerá la tasa de inflación en Italia, otra de las grandes economías del Viejo Continente.