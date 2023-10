Para que se ponga en aprietos la tendencia alcista que iniciaron las bolsas mundiales en octubre del año pasado se deberían de perder soportes que todavía se mantienen en pie, si bien es cierto que con las últimas caídas estos niveles clave se encuentran cada vez más cercanos, como son los 13.800 del Nasdaq 100 o los mínimos de marzo en las bolsas europeas, tales como son los 8.500 del Ibex 35 y los 14.450 del DAX 40 alemán.

La cesión de estos soportes pondría sobre la mesa un escenario correctivo más peligroso y amplio de lo que a priori estimaba y sigo favoreciendo, de ahí que la aproximación a estos niveles la vea como una oportunidad para comprar de nuevo bolsa con una ecuación rentabilidad-riesgo mucho más atractiva de la que teníamos hace ahora tres meses, cuando los índices marcan de forma general nuevos máximos del año.

En este sentido, estoy convencido de que muchos inversores hubieran firmado el comprar en la zona actual de precios si les llegan a preguntar en julio. Por el momento, la corrección vista en las bolsas encaja a la perfección con el escenario que vengo defendiendo y planteando desde hace meses, de ahí que considero que no es momento de claudicar vendiendo bolsa y mucho menos con la actual sobreventa que presentan los índices.

De hecho, solamente recomendaría reducir la exposición a bolsa si se pierden esos soportes y lo haría en cuanto se formara un rebote y no en pleno pánico.

Piensen que si se pierden los soportes que les indico, un próximo rebote muy probablemente sea vulnerable y formará parte de un proceso correctivo mucho más amplio. Ahora bien, mientras no se pierdan sigo favoreciendo que podríamos asistir al clásico Rally de Navidad. Para aprovechar esta recta final de año alcista les señalo a continuación los títulos que podrían ser más atractivos dentro del Ibex 35, que está muy próximo a la zona de soporte intermedio de los 8.700/8.800 puntos, que es la que vengo sugiriendo esperar antes de comprar.

Acciona

Las acciones de Acciona llevan meses desarrollando una corrección bajista que hasta el momento ha servido para desandar el 50% de toda la tendencia alcista que durante la última década llevó a la compañía de los 20,80 euros del año 2012 a los 205 euros del año 2022, tras alcanzar la zona de los 113 euros.

En ese entorno de los 113 euros también discurre la directriz alcista que viene guiando de forma milimétrica la subida durante la última década y de ahí que en este doble soporte esté buscando desde hace semanas una ventana de compra. Fechas atrás les indicaba que si superaba los 121,85 euros sería partidario de comprar, pero me plantearía comenzar a hacerlo si supera resistencias de 118,50-119,25 euros.

Mientras no supere esas resistencias no quiero caer en la tentación de comprar ya que en un contexto más negativo en las bolsas no descarto que Acciona pueda incluso llegar a caer a los 91-83 euros, algo que supondría una corrección del 61,80/66% de toda la tendencia alcista de la última década. Ahí compraría con los ojos cerrados.

Análisis técnico de Acciona

Amadeus

Las acciones de Amadeus desarrollan una corrección desde que alcanzaron a mediados de junio la zona de los 70 euros, donde encontró techo el movimiento alcista que nació hace un año desde los 44 euros.

Esta corrección ha llevado al título hasta el momento a caer casi un 25%, algo que lo ha llevado a la zona de teórico soporte de los 53-54 euros, cuyo alcance supone un ajuste del 61,80-66% de toda la subida descrita de los 44 a los 70 euros.

Si no tienen al valor en cartera pueden poner un pie en ese rango de precios de los 53-54 euros en busca de objetivos que estarían en los 70 y 80 euros, sobre todo si asumen que en el peor de los casos podría caer a la zona de los 50 euros, por donde discurre actuamente su directriz alcista. Esperen a esos 50 euros para aumentar si ya tienen al título en cartera.

Análisis técnico de Amadeus

Banco Sabadell

El Banco Sabadell presentó la semana pasada unos resultados extraordinarios que auparon a sus acciones a recuperar la directriz alcista que perdió a comienzos de semana y que viene guiando la tendencia alcista del banco desde los mínimos del año 2020.

Esto es una clara señal de fortaleza que invita a seguir manteniendo al banco en la lista de recomendaciones de Ecotrader en busca de objetivos como son los 1,30 y los 1,60-1,70 euros, que es donde cotizaba los años 2018 y 2015 y cuyo alcance supondría simplemente una recuperación del 38,20% de Fibonacci de toda la tendencia bajista que nació en los máximos de 2007 en torno a los 4,07 euros.

Pueden comprar en cuanto asuman el stop que está en 1 euro. Si lo asumen pueden comprar y en caso contrario esperen que corrija el último rebote hasta que alcance niveles en los que sí asuman ese stop.

Análisis técnico de Banco Sabadell

ArcelorMittal

Para entender lo que está ocurriendo con ArcelorMittal hay que analizar la curva de precios del valor con una amplia perspectiva. En este sentido, la compañía acerera lleva desde enero de 2022, fecha en la que alcanzó los 32,50 euros, desarrollando una fase de corrección que sirve para consolidar parte del fortísimo movimiento alcista que nació en marzo de 2020 desde los 5,90 euros.

Después de un 450% de subida supongo que a nadie le puede sorprender que el título haya necesitado tomarse un descanso antes de retomar su tendencia alcista. Por el momento ya ha corregido la mitad de esa subida, tras alcanzar la zona de los 19,20 euros, pero todavía no me extrañaría que pudiera incluso corregir hasta la base del canal que podría acotar esta corrección, que discurre por los 18 euros y, en el peor de los casos, los 15-16 euros, lo cual supondría un ajuste del 61,80/66% de la subida descrita.

En esos soportes teóricos hay que estar ojo avizor en busca de una ventana de compra para subirnos a esta compañía que en cuanto menos lo pensemos optará por retomar las alzas a largo plazo.

Análisis técnico de ArcelorMittal