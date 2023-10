La bolsa italiana se desmarca de la europea al subir un 17% frente al 2% del Stoxx 600

La bolsa italiana capea la corrección del mercado de octubre mejor que sus pares europeos. La principal referencia de Milán, el Ftse Mib, aún sube en el año 16,8% frente al 2% que avanza en el año el índice paneuropeo Stoxx 600. Además, frente al casi 5% que se deja el Ibex 35 en octubre el índice italiano cede menos de un 2% gracias al tirón de los cuatro valores con más peso dentro del selectivo: Enel, Unicredit, Intesa y Ferrari.

El proceso electoral italiano y el impuesto a la banca anunciado la ultraderechista Giorgia Meloni tuvieron un impacto relativo en el mercado. La prueba de ello es que las entidades cotizadas del país lideran las alzas en este 2023 y se sitúan en cabeza de los bancos europeos. El impulso de entidades como Unicredit (sube más de un 78%) o Intesa Sanpaolo (avanza un 18%) elevan su peso dentro del índice hasta rivalizar Enel, la utility que representa el 11% de la composición del Ftse Mib. Y es que las dos entidades anteriores junto a Enel y Ferrari acaparan el 38% de la ponderación del Ftse Mib, con datos al cierre de septiembre.

No obstante, no son los únicos valores que empujan al conjunto hasta lo más alto de la bolsa europea en el año. Leonardo avanza un 75% en 2023 al expandir su beneficio en los primeros trimestres del año, mientras que Stellantis e Iveco suben un 31% y un 46%, respectivamente. Y aunque Eni o Saipen no vayan a cerrar un ejercicio como el del 2022, donde los precios del petróleo favorecieron a las cuentas de las petroleras, su evolución en bolsa lidera las alzas dentro del subíndice Stoxx 600 Oil & Gas (primer y tercer valor de la lista en el año).

La economía italiana evoluciona en sintonía de la de sus pares del Viejo Continente. Y, mientras, el beneficio de las compañías dentro de la referencia milanesa cumple con las expectativas del mercado. El beneficio por acción del Ftse Mib esperado para el conjunto del año se sitúa en los 4.059 euros, un 1,8% por debajo de lo proyectado por los expertos a primeros de año, según FactSet. Por contra, el beneficio por acción para el 2023 de la bolsa europea se deprime casi un 6% desde el primero de enero.

Por otra parte, el índice italiano amplía su diferencial de descuento frente al Stoxx 600 en cuanto al PER (veces que el beneficio neto queda recogido en el precio de la acción). El Stoxx 600 cotiza con un PER por debajo de las 12 veces, cuando la media de los últimos 20 años estuvo sobre las 20 veces. En el caso del Ftse Mib la media histórica se sitúa en las 15 veces frente a las 6,5 veces en las que cotiza actualmente (la bolsa italiana no se compraba tan barata desde 2009, según este indicador).

Parte del éxito del buen año en el parqué italiano se debe a la mala evolución del 2022. La economía italiana estaba muy expuesta al este del continente lo que afectó a la economía nacional con el estallido del conflicto en Ucrania. Pero el enfoque hacia la transición energética y la "estabilización de los costes de la energía juegan a favor de la bolsa italiana", explicaron desde Generali Investment.

En su conjunto, el índice italiano tiene un recorrido por delante mayor del de sus pares, según el consenso de mercado que recoger Bloomberg, a pesar de que sea el más alcista en lo que va de año. Así, frente al potencial del 23% que ven los expertos en la bolsa europea en el caso del Ftse Mib se extiende hasta un 28% con un precio objetivo que se equipara con los 35.351 puntos, un nivel no visto en la bolsa de Milán desde enero de 2008.