Debilidad en las bolsas de Europa a la espera de EEUU y China: el Ibex 35 juega con los 9.000 puntos

Como era de esperar, la volatilidad condiciona este jueves la evolución del mercado bursátil del Viejo Continente. Las bolsas de Europa se han mostrado débiles desde primera hora. Tras comenzar la sesión con signo mixto, se giran al alza y a la baja por momentos, mostrando una clara indeterminación. Los futuros norteamericanos también cotizan planos. Ello en el día en que las dos mayores naciones del mundo, EEUU y China, se sientan de nuevo en la mesa de negociación para (intentar) llegar a un acuerdo comercial. A la espera de lo que pueda acontecer, y con otros 'frentes abiertos', como el Brexit, los inversores se muestran prudentes en la renta variable. Por tanto, todo indica que la corrección continúa. En España, el Ibex 35 se muestra igualmente dubitativo en torno a los 9.000 puntos (nivel que ya atacó ayer sin éxito).

Las plazas tanto europeas como norteamericanas vivieron ayer un moderado rebote desde las fuertes caídas que sufrieron la jornada anterior. Este jueves, la sesión viene precedida por las compras en las principales bolsas asiáticas.

No obstante, los expertos recomiendan no fiarse de las subidas que puedan darse en Europa. No al menos hasta que se superen resistencias. En el EuroStoxx 50, el selectivo de referencia del continente, estas se encuentran en los 3.518 puntos, según los analistas técnicos de Ecotrader.

Hoy se mueve sobre los 3.400 puntos, pero sus perspectivas no son buenas. Debido a la contracción que comenzó la semana pasada, aún puede caer en el corto plazo hasta los 3.240 puntos, calculan estos expertos. O lo que es lo mismo: cerca de un 6%.

En la misma situación se encuentra el principal índice español. "La corrección podría llevar al Ibex 35 a buscar la zona de mínimos de agosto en los 8.408-8.500 puntos", aseguran desde Ecotrader. Lo único que haría cambiar esta 'mal augurio' para la bolsa española sería que superara "los máximos del pasado 2 de octubre en los 9.165 puntos", afirman.

Un escenario bajista que dependerá en gran parte de las noticias que se vayan dando en el plano 'macro' e internacional. Sobre todo de si estas diluyen (o no) la incertidumbre que sobrevuela en ambos lados del Atlántico.

Pendientes de EEUU y China

Llegó el día. Tras semanas de espera, China y Estados Unidos retoman hoy sus conversaciones por un acuerdo comercial permanente, con la 13ª ronda de negociaciones al máximo nivel desde principios del pasado diciembre, cuando se iniciaron los contactos.

Todas las miradas están dirigidas hoy a Washington. Allí se reunirán en persona hoy y mañana, en principio, las delegaciones de ambos países, las dos mayores potencias económicas del planeta.

El equipo negociador chino estará encabezado como en anteriores ocasiones por el vicepresidente del país, Liu He, y el norteamericano por el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, y el secretario de Comercio, Robert Lighthizer.

Inversores y analistas han esperado con ganas estos encuentros 'cara a cara' porque se tratan de los primeros desde que ambos países elevaran al máximo nivel sus tensiones comerciales a mediados de agosto, con una auténtica escalada de sus respectivos aranceles.

De hecho, si nada cambia tras estas reuniones, está previsto que el próximo día 15 entre en vigor en Estados Unidos un incremento del 25% al 30% de algunas tasas sobre productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares.

¿Acuerdo parcial?

Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que ambas partes están dispuestas a evitar ese aumento del proteccionismo. Aunque todas ellas no son más que rumores sin confirmar.

Ayer Financial Times adelantaba que China ofrecerá a Estados Unidos aumentar sus compras de soja para rebajar la tensión. Por su parte, Bloomberg recogía que el gigante asiático estaría dispuesto a firmar esta semana un "acuerdo parcial"; desde principios de semana se ha especulado con la posibilidad de que se cerrara un acuerdo de mínimos.

Asimismo, la agencia de noticias estadounidense informa hoy de que, como parte de ese posible "acuerdo parcial", EEUU busca un pacto sobre divisas, aunque no da detalles al respecto.

"Lo más probable es que las negociaciones se centren en unos pocos temas y no aborden los más delicados"

Además, The New York Times ha publicado que el Gobierno norteamericano estaría también por la labor de rebajar algo las limitaciones impuestas a las empresas estadounidenses para hacer negocios con la multinacional Huawei, señalan desde Link Securities.

Cabe recordar que la fabricante de móviles está en la 'lista negra' norteamericana desde mayo. Un listado de entidades que precisamente EEUU ha ampliado con otras 28 compañías chinas más esta misma semana. Una acción de la que el gigante asiático ya advirtió que habría represalias.

Por tanto, "lo más probable es que las negociaciones se centren en unos pocos temas y no aborden los más delicados (traspaso de tecnología, protección de propiedad intelectual, compras de productos agrícolas americanos por parte de China), aunque se mantienen las esperanzas de un acuerdo parcial", aseguran desde Renta 4. Por tanto, solo queda esperar.

También está el Brexit

Dar tiempo al tiempo es también la única opción que le queda a los inversores para aclararse con cómo y cuándo será el Brexit, es decir, la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). La mayor incertidumbre es si el 'divorcio' será con o sin acuerdo entre ambas partes. La 'fecha tope' para materializar la ruptura es el 31 de octubre.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha asegurado que el pacto es "esencialmente imposible". "No estamos en condiciones de llegar a un acuerdo con Reino Unido", declaró ayer por su parte el negociador para el Brexit de la UE, Michel Barnier.

Johnson se reunirá hoy con su homólogo irlandés, Leo Varadkar, en una localización secreta de Reino Unido para abordar la situación, quien tras una llamada ayer con el premier afirmó que "va a ser muy difícil asegurar un acuerdo para la semana que viene".

A la espera de cualquier novedad, la libra crece hoy en su cruce con el dólar sobre los 1,22 'billetes verdes'. La bolsa de Londres cotiza con la misma volatilidad que el resto de parqués europeos.

Igualmente en el mercado de divisas, el euro recupera el nivel de los 1,10 dólares. El yuan chino, en cambio, decrece frente a la moneda norteamericana, bajo los 7,13 'billetes verdes'.

Otras referencias

En otro orden de cosas, a primera hora se ha publicado la balanza comercial de Alemania en agosto. La 'locomotora' de la Eurozona ha reducido sus importaciones más de lo previsto, un 1,8%, reduciendo su superávit comercial en 18.100 millones de euros.

También se espera la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). Ayer se publicaron las de la Reserva Federal de EEUU (Fed), que "no arrojaron grandes novedades", como señalan desde Renta 4.

Tanteando los 9.000

De vuelta a la bolsa española, el Ibex 35 se mantiene pendiente de cualquier novedad que surja en torno a los 9.000 puntos. Ayer ya intentó batir este nivel psicológico, pero no lo logró al cierre de la sesión.

Indra es claramente el valor más alcista de la sesión. Sus acciones repuntan más de un 5% después de que el Gobierno, sin concurso previo, le haya concedido el proceso de escrutinio de las próximas elecciones generales (el 10-N).

ArcelorMittal y Acerinox le siguen en las alzas con subidas de más del 2%, ante las expectativas de un acuerdo parcial entre China y EEUU, a cuyos mercados están muy expuestas.

También repunta la banca. Bankia, Bankinter y Sabadell incluso más de un 1%, aunque los dos 'grandes', BBVA y Santander, lo hacen de manera más moderada.

Mientras tanto, Cie Automotive, Grifols y Cellnex se sitúan en la parte baja de la tabla con caídas superiores al 1%. Esta última corrige tras dos días de fuertes subidas después de comprar la divisón 'teleco' de la británica Arqiva.

Pero más espectacular es sin duda el rally que vive esta semana Duro Felguera en el Mercado Continuo. Hoy se dispara, otra vez, más de un 11%. En cuatro días sus títulos ascienden cerca en torno a un 70%.

Renta fija y petróleo

En cuanto al mercado de renta fija, el bono español a diez años eleva su interés al 0,16%. Su homólogo alemán y referencia, el bund, crece hoy al -0,53%. Así, la prima de riesgo de España, que mide el diferencia de ambas deudas soberanas, sube a 71 puntos básicos.

La deuda portuguesa continúa con su sorpasso a la española: la prima de riesgo lusa se sitúa en 67 puntos básicos y la rentabilidad de su 'papel' a diez años, en el 0,14%.

Por último, cabe mencionar que los precios del petróleo corrigen levemente después de registrar ayer ascensos de más del 1% por el aumento de la tensión en Siria.