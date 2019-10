Trump se reunirá mañana con el vicepresidente chino en el marco de las negociaciones comerciales

"Gran día de negociaciones con China". Con ese escueto mensaje a través de su canal de comunicación habitual, Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha provocado un repunte de las bolsas tanto en Europa como en Wall Street ante el aumento de las expectativas de que ambos países cierren esta semana un acuerdo comercial parcial, como se ha rumoreado en las últimas horas.

Este optimismo se debe especialmente a que Trump ha anunciado en ese mismo mensaje que se reunirá mañana viernes, día 11, con el vicepresidente de China, Liu He. Este encuentro no estaba previsto en un primer momento, pero sí se ha rumoreado con él en las últimas horas. Y el presidente estadounidense lo ha confirmado.

Liu He encabeza la delegación negociadora del gigante asiático que hoy ha comenzado la 13ª ronda de negociaciones al más alto nivel con la delegación norteamericana. Esta está liderada por el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, y el secretario de Comercio, Robert Lighthizer.

Los encuentros 'cara a cara' entre ambas partes están teniendo lugar en Washington y, en principio, se extenderán hasta la tarde del viernes.

Inversores y analistas han esperado con ganas estos encuentros porque se tratan de los primeros desde que ambos países elevaran al máximo nivel sus tensiones comerciales a mediados de agosto, con una auténtica escalada de sus respectivos aranceles.

De hecho, si nada cambia tras estas reuniones, está previsto que el próximo día 15 entre en vigor en Estados Unidos un incremento del 25% al 30% de algunas tasas sobre productos chinos por valor de 250.000 millones de dólares.

Big day of negotiations with China. They want to make a deal, but do I? I meet with the Vice Premier tomorrow at The White House.