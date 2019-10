Las bolsas europeas retroceden ante las renovadas dudas sobre el Brexit: el Ibex 35 se distancia de los 9.400 puntos

Las renovadas dudas sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) vuelven a presionar a los parqués. Las principales bolsas de Europa comienzan este miércoles con caídas moderadas tras el nuevo 'golpe' parlamentario al primer ministro británico. El Ibex 35 cotiza la sesión con caídas moderadas, al igual que los demás selectivos vecinos, y se distancia de los 9.400 puntos. Por tanto, las resistencias se alejan y, con ello, las opciones de las plazas del Viejo Continente de dar paso a un mercado alcista.

Boris Johnson recibió ayer una de cal y una de arena en el Parlamento británico. El premier consiguió que la Cámara de los Comunes apoyara por primera vez un acuerdo con la UE para el Brexit. En cambio, los diputados no estuvieron a favor de que este se tramitara dentro de una ley y por vía urgente.

Queda poco más de una semana para la 'fecha tope' que tiene Reino Unido para llevar a cabo su salida del bloque comunitario. Por mandato del Parlamento británico, el primer ministro solicitó hace unos días a la UE una extensión (aunque mostró también su disconformidad con ello). Johnson sigue teniendo como objetivo materializar la salida 'sí o sí' el 31 de octubre, como tarde.

Por ello, ante el 'revés' de los parlamentarios, el primer ministro anunció que detendrá la tramitación de la ley del Brexit. Aseguró además que hablará con el resto de miembros de la UE para saber cuánto tiempo de prórroga pretenden dar y dejó en el aire la amenaza de anticipar las elecciones generales en Reino Unido.

Poco después, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propuso que la prórroga para el 'divorcio' fuera de tres meses, es decir, hasta el 31 de enero.

"Es posible que el primer ministro británico, en vista de que su agenda ha sido rechazada, opte por convocar elecciones generales (se habla ya de la fecha del 28 de noviembre), para intentar así asegurarse la mayoría absoluta de la que actualmente carece", señalan los analistas de Link Securities.

Aún con todo, como apuntan desde Renta 4, por ahora se evita "el peor escenario", el de que se produzca un Brexit sin acuerdo (o duro).

Por ello la libra sufre caídas, pero leves, frente a dólar y a la moneda única. Este miércoles cotiza en torno los 1,28 'billetes verdes' y los 1,15 euros. Mientras tanto, la bolsa de Londres registra leves ganancias frente a las ventas que predominan en el resto de Europa.

En cuanto al euro, se muestra plano en su cruce con la divisa norteamericana. Por tanto, se mantiene sobre los 11 dólares un día más. Ello a tan solo un día de que tenga lugar la última reunión del Banco Central Europeo (BCE) presidida por el italiano Mario Draghi.

Renta fija

Ante este panorama de renovada incertidumbre, los inversores parecen hoy decantarse por activos habitualmente considerados más seguros, como la renta fija. Así lo muestran la caída de los intereses de los bonos gubernamentales.

El 'papel' de referencia, el alemán a diez años (bund) cede este miércoles al -0,39%. También baja la rentabilidad del bono español, hasta el 0,23%.

En consecuencia, la prima de riesgo de España, que mide el diferencial de ambas deudas soberanas, baja a 63 puntos básicos.

Las resistencias, más lejos

Al mismo tiempo que sube la demanda de renta fija, baja la de la renta variable. Las bolsas europeas caen hoy de forma moderada y, en consecuencia, disminuyen sus posibilidades de dar paso a un mercado alcista.

Los principales índices del Viejo Continente están a un solo paso de sus niveles clave. El EuroStoxx 50, tomado normalmente como referencia, encuentra su "importante resistencia" en los 3.630 puntos, según Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

Este experto insiste en la importancia del mencionado nivel. "Abriría la puerta a que se retomara la tendencia alcista que desarrollan las bolsas europeas desde los mínimos del año 2009", asegura. O en otras palabras: pondría punto y final a la "fase de consolidación lateral bajista" que viven desde 2015.

Por tanto, los 3.630 puntos del EuroStoxx 50 no son moco de pavo. Pero Europa no depende solo de sí misma, sino también de Wall Street. Como explica Cabrero, no solo hace falta que el selectivo europeo supere su resistencia clave al cierre de una sesión para aspirar a ganancias adicionales en el corto plazo superiores al 26% (hasta los 4.600 puntos, los "altos de 2007"). También es necesario que el índice norteamericano S&P 500 rebase los 3.060 puntos, con lo que daría paso a una "subida libre absoluta" en la bolsa de Nueva York, es decir, el escenario más alcista posible (según análisis técnico).

Sin embargo, el selectivo neoyorquino sufrió ayer pérdidas que le distanciaron de la mencionada resistencia. Y los futuros norteamericanos apuntan a que hoy se alejará un poco más.

Bajo los 9.400 puntos

En el Ibex 35, los 9.400 puntos duraron menos de un día. El principal índice bursátil español dejó ayer atrás este nivel psicológico, y con las caídas de este miércoles se separa más de él.

Según el director de Estrategia de Ecotrader, el selectivo tiene su nivel a batir en los 9.500 enteros. "Su ruptura permitiría que pudiéramos dar por terminada la tendencia bajista que nació en los máximos de 2017", afirma, pero dependerá mucho de lo que haga el resto de Europa y Wall Street.

Este miércoles, Cellnex (con descensos de más del 3%) y MásMóvil (caídas en torno al 1%) se posicionan como los peores valores de la sesión. Esta última ha desmentido antes de la apertura que esté llevando a cabo cualquier tipo de operación (ni compra, ni fusión) con Vodafone España, como informaba a primera hora El Confidencial.

Ferrovial también se cuela en la parte baja de la tabla. También Inditex, uno de los 'pesos pesados' de la bolsa española. E igualmente lastran las caídas de parte de la banca, que tiene un gran peso en el selectivo. Bankinter cae más de un 1%.

Solo CaixaBank y Bankia registran suaves alzas. Expansión publica hoy que el primer accionista privado de esta última entidad está promoviendo una fusión con la holandesa ING.

Mientras tanto, ArcelorMittal lidera las compras con subidas cercanas al 3%. Su competidora Acerinox le sigue en la parte de la tabla. Viscofan y Telefónica también se posicionan entre las mayores alzas.

Sector automovilístico

Por su parte, Cie Automotive se revaloriza cerca de un 1%. En el Mercado Continuo, Gestamp asciende más. El sector automovilístico europeo se ve hoy ligeramente impulsado por los resultados del tercer trimestre que hoy han dado a conocer Daimler y Peugeot.

Las acciones de ambas fabricantes suben con ganas tras sus cuentas. Daimler se revaloriza en torno a un 1% en el índice Dax 30 alemán y Peugeot, con alzas de más del 2%, lidera las subidas en el Cac 40 de la bolsa de París.

Más tarde continuará la temporada de resultados en Estados Unidos, donde hoy se esperan las cifras trimestrales de Caterpillar, Boeing, Tesla y Ford. Estas dos últimas compañías rendirán cuentas después del cierre de Wall Street (es decir, pasadas las 22 horas en la España peninsular).

Por último, de vuelta al Mercado Continuo, cabe destacar el rebote en torno al 2% que vive la cadena de supermercados Dia. Ayer sufrió un desplome y marcó nuevos mínimos anuales en bolsa después de que sus accionistas aprobaran una ampliación de capital.

Por su parte, la constructora OHL profundiza con ganas las caídas sufridas ayer, cuando comunicó que se plantea una ampliación del capital del 20% (pero la familia Villar Mir negó que vaya a vender toda su participación). Las acciones de la compañía bajan alrededor de un 3,5% en dos días.