El Parlamento británico asesta una nueva derrota a Johnson, que amenaza con elecciones ante otra prórroga

Nueva jornada de drama en el Parlamento británico. En una votación clave, el Parlamento británico rechazó, por 322 a 308 votos, tramitar el proyecto de ley del Brexit en apenas tres días, como pretendía el primer ministro, Boris Johnson. El 'premier' anunció que detendría la tramitación de la ley y hablaría con los miembros de la UE para saber cuánto tiempo de prórroga pretenden dar, con la amenaza velada de convocar elecciones. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció poco después que aceptaría los 3 meses que pidió Johnson el pasado sábado, llevando la nueva fecha límite al 31 de enero.

La derrota se produjo apenas minutos después de que un acuerdo del Brexit, el suyo, recibiera por primera vez el respaldo de la Cámara de los Comunes, por un margen de 30 votos, 329 a 299, lo que Johnson agradeció. El movimiento entre una votación y otra fue enorme, lo que indica el gran descontento contra su intención de aprobarlo a toda velocidad.

Así, la clave era el calendario de tramitación de la ley del Brexit, que presentó el lunes a última hora. Para cumplir la promesa del 'premier' de hacer realidad el Brexit el 1 de noviembre, necesitaba que la Cámara de los Comunes tramite la ley en apenas tres días, con sesiones infinitas hasta ya entrada la madrugada y sin que los diputados tengan apenas tiempo de estudiar qué enmiendas presentar. El diputado laborista Karl Turner dijo que "mi mujer y yo pasamos más días decidiendo qué sofá comprar".

La oposición había decidido concentrar todos sus esfuerzos en ese punto: tramitar el Brexit, sí, pero con más calma, por lo que votarían en contra de su propuesta de calendario. Y Johnson lanzó un órdago para intentar ahorrarse esa derrota: si no le permiten debatir la ley a toda velocidad, la retirará y pedirá una convocatoria de elecciones, que en principio los laboristas apoyarían.

Todo ello, por supuesto, a condición de que la UE otorgue una nueva prórroga a la fecha de salida de al menos tres meses, lo que confirmó pocas horas después Tusk. El presidente del Consejo Europeo saliente dijo en un tuit que propondría a los líderes de los Veintisiete aceptar la petición de prórroga de tres meses solicitada por Johnson el sábado, forzado por el Parlamento. La nueva fecha de salida, por tanto, sería el 31 de enero o cuando se apruebe el acuerdo de salida, lo que ocurra antes.

Following PM @BorisJohnson's decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement, and in order to avoid a no-deal #Brexit, I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension. For this I will propose a written procedure.