Reunión del BCE, en directo: Lagarde desvela que pasará con los tipos de interés en Europa

El gran problema para Lagarde: todo el mundo espera ya bajadas de tipos

Por Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM, un problema para la presidenta del BCE en la reunión de este jueves es que el debate sobre la bajada de los tipos de interés ya ha comenzado de forma muy pública, con bastantes miembros del Consejo de Gobierno tomando la palabra para expresar sus opiniones. De este modo, será muy difícil que Christine Lagarde dé largas al asunto y se niegue por completo a entablar una "conversación sobre la conversación", necesaria antes del primer recorte del precio del dinero.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno está en este momento probablemente demasiado dividido para que ella vaya más allá de la admisión de que el debate interno ha comenzado y entable una discusión precisa sobre el calendario de bajadas de tipos.

En cualquier caso, la conferencia de Lagarde de hoy se enfrenta a poca presión inmediata por parte del mercado, que ha retirado cualquier expectativa de un recorte; incluso en la reunión de abril, que se consideraba muy importante en la fijación de precios a plazo hace tan sólo unas semanas, ya no se ve como algo "vivo". Ahora sólo se valoran recortes por valor de unos cinco puntos básicos, frente a un máximo de 19 puntos básicos el 7 de febrero.

"Hace un mes escribimos que un recorte antes de junio no era impensable, pero que se necesitaría un flujo de datos "perfecto" para que se materializara, con un descenso constante de la inflación subyacente. Lo menos que podemos decir es que el flujo de datos no está ayudando en ese sentido", asegura este experto.

La inflación subyacente volvió a caer hasta el 3,1% interanual en febrero, frente al 3,3% de enero, pero el mercado contaba con una relajación mucho más convincente hasta el 2,9%. Sobre una base anualizada de tres meses, los precios subyacentes volvieron a acelerarse sustancialmente para superar de nuevo el objetivo del 2% del BCE. Por desgracia, esto no puede atribuirse a un sector aislado. Manteniendo la misma base anualizada de tres meses, el precio tanto de los servicios como de los bienes volvió a acelerarse. Aunque es posible que el BCE no tenga (y probablemente no debería tener) que esperar a que la inflación vuelva completamente al 2% para adoptar medidas de ajuste, una nueva aceleración sería mucho más difícil de tolerar.