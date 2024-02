Aluvión de críticas a Lagarde y el BCE en la Eurocámara: "Menos política y más estabilidad de precios"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE) tuvo ayer una cita importante en Estrasburgo. Christine Lagarde viajó a dicha ciudad para asistir al debate del pleno del Parlamento Europeo sobre el informe anual 2023 del BCE, elaborado por la Eurocámara y cuyo ponente es el belga Johan Van Overtveldt. Un documento con varias críticas a la gestión de la política monetaria ante la crisis de precios post-covid. Sin embargo, como cabía esperar, los reproches variaron en un sentido u otro según el signo político de los oradores que fueron pasando por delante de Lagarde.

La presidenta del BCE dio un discurso ante los eurodiputados defendiendo la política monetaria de la institución que capitanea y en el que aseguró que la economía de la eurozona se ha mantenido "resiliente". Se basa en que no cayó en recesión técnica a finales de 2023, aunque el producto interior bruto (PIB) se estancó.

A lo que no hizo referencia ninguna Lagarde fue a las bajadas de los tipos de interés, cuyo esperado comienzo no está claro. La francesa se centró en el aumento de los salarios en la zona euro y su potencial influencia en las subidas de precios. En este sentido, admitió que "las presiones salariales siguen siendo fuertes".

"Se espera que el crecimiento salarial se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica inflacionista en los próximos trimestres, como reflejo de la demanda de compensaciones por inflación por parte de los asalariados y de la rigidez de los mercados laborales", agregó.

No obstante, la presidenta del BCE ha querido destacar que "está disminuyendo la contribución de los beneficios" empresariales en la inflación. "Como se esperaba, los aumentos de los costes laborales están amortiguados en parte por los beneficios y no se están trasladando totalmente a los consumidores", defendió.

"Menos política y más estabilidad de precios"

Christine Lagarde recibió pocos aplausos en el Parlamento Europeo después de su discurso inicial. Y todavía menos tras su alegato final de cinco minutos, posterior a la comparecencia de varios eurodiputados (de un minuto cada una), en el que defendió que, si bien el objetivo primario del BCE es garantizar la estabilidad de precios, no tienen por qué dejarse de lado otras metas.

Aunque no lo dijo de forma explícita, Lagarde se refería a la lucha contra el cambio climático, un viejo debate en el banco central que se ha reavivado este mes. ¿Por qué? Porque hace menos de dos semanas el diario Politico informó que Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, dijo a sus empleados que quienes no estén de acuerdo con los objetivos ecológicos de la institución no son bienvenidos a trabajar en ella.

La presidenta del organismo ha respaldado a su colega, solo en parte, achacando que dichas palabras a los trabajadores eran consecuencia de su "pasión" por el medioambiente. "En el BCE valoramos mucho la diversidad" de opiniones, dijo asimismo la francesa en la Eurocámara llevándose la mano al corazón. Justo después, alegó una vez más que el banco central debe tener en cuenta la influencia de los factores climáticos en la economía y cómo pueden afectar a su política monetaria.

"La política del clima no es uno de los mandatos centrales del BCE", le había espetado instantes antes Jörg Meuthen, eurodiputado no inscrito a ningún partido político. A su parecer, la institución monetaria ya tiene "bastante de qué preocuparse" con la inflación.

"Limítense a su mandato central", "solo así recuperarán la confianza de los ciudadanos", apuntó en el mismo sentido Michiel Hoogeveen. "Por favor, señora Lagarde, menos política y más estabilidad de precios", declaró por su parte Engin Eroglu (de Renew Europe).

Bas Eickhout, de Los Verdes, señaló en la otra dirección defendiendo incluso que los intereses de los créditos en la zona euro deberían establecerse "en función de las inversiones ecológicas" que se hayan hecho. Y es que los actuales tipos elevados las "perjudican injustificadamente", arguyó.

Una soga en el pleno de la Eurocámara

El chaparrón de críticas al BCE y su presidenta no se limitó solo al debate por la importancia (o no) de que la política monetaria sea eco-friendly, ni mucho menos. Los eurodiputados también quisieron opinar sobre las consecuencias de las alzas del precio del dinero (materializadas entre verano de 2022 y octubre pasado) en las finanzas de las personas y hogares del Viejo Continente.

"Usted está en su torre de marfil", reprochó Susanna Ceccardi, del Grupo Identidad y Democracia (ID), a Christine Lagarde. "Deje de cumplir las órdenes que le dan desde Berlín", añadió.

Su compañero de grupo político Angelo Ciocca fue un paso más allá: sacó de forma inesperada una soga de su americana para decirle a la presidenta del BCE que sus "políticas criminales" estrangulan a las familias y negocios. "Tenemos que acabar con las subidas de tipos. Tenemos que bajar los tipos de interés", concluyó su comparecencia.

"Están matando moscas a cañonazos. Una obra maestra, vaya", ironizó en su turno Silvia Sardone, también de ID. "¿Sus decisiones absurdas, a quiénes benefician?", cuestionó.

En cuanto a Pedro Silva, de los Socialistas y Demócratas (S&D), lanzó una indirecta a Lagarde: "Esperamos buenas noticias del BCE pronto", dijo haciendo alusión a las bajadas de tipos que los inversores prevén que se inicien en junio.