Las exportaciones españolas crecen desde 2019 más que en la UE

Las exportaciones de mercancías españolas crecieron un 32% en 2023 respecto a 2019, año previo a la pandemia por coronavirus. Lo hicieron además, por encima de las del conjunto de la Unión Europea (UE), cuyas ventas exteriores aumentaron un 27,9% y de la zona euro (26,2%). Fueron muy superiores de Reino Unido (16,4%), Alemania (17,6%) y Francia (20%) y Estados Unidos (22,9%) y se situaron al nivel de los países asiáticos de Japón (31,1%) y China (39,7%).

Asimismo, como explicó Xiana Méndez, secretaria de Estado de Economía, "los exportadores españoles son más competitivos en los mercados mundiales que sus socios europeos". Lo demuestra el hecho de que el peso de España en las exportaciones de la UE-27 ha aumentado hasta el récord del 5,9% (tres años continuados de crecimiento), cuando en 2010 este porcentaje era del 5,3%.

En conjunto, las exportaciones españolas de bienes superaron los 383.688 millones de euros en el acumulado de enero a diciembre de 2023, siendo el segundo mejor año de la serie histórica. Esta cifra, explicó Méndez, se acerca al objetivo de llegar a los 400.000 millones de euros en exportaciones en 2027 establecido en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027. De este modo, tras el máximo histórico de 2022, las exportaciones de mercancías cierran 2023 con una leve caída del 1,4% con respecto a 2022 (5.500 millones menos), más suave que la del conjunto de la UE-27 (que lo hizo un 2,5%) y la de la zona euro (3,3% inferior).

En el balance de comercio exterior del año pasado se señala que, pese a que la segunda mitad del 2023 vino marcada por el complejo contexto internacional, y, particularmente, por la desaceleración económica de nuestros principales socios comerciales, las exportaciones no energéticas subieron un 0,7% (2.500 millones de euros) en el conjunto del año, compensando parcialmente la caída del segmento energético, del 20,6% (7.900 millones menos).

El déficit comercial en 2023 se redujo más del 40% y descendió hasta los 40.560 millones de euros en 2023, 2,8% del PIB (frente al déficit de 68.112,2 millones el registrado en el mismo periodo de 2022, 5,1% del PIB).

El déficit comercial alcanzó los 40.500 millones en 2023, reduciéndose en unos 31.000 millones con respecto a 2022, lo que se debido, principalmente, al mantenimiento de las exportaciones no energéticas y al retroceso de las importaciones de productos energéticos (gas, principalmente), que permitió una reducción del déficit energético de hasta casi la mitad. Esto hizo que la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se situase en el 90,4%, es decir, 5,3 puntos porcentuales más que la registrada en enero-diciembre de 2022 (85,1%).

Los sectores que contribuyeron positivamente a la tasa de variación anual de las exportaciones españolas de 2023 fueron el sector del automóvil (contribución de 2,4 puntos), bienes de equipo (1,8 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco 0,8 puntos). Estos son los sectores más dinámicos, que ganaron más peso y alcanzan máximos anuales con claros superávits.

España muestra una economía cada vez más internacionalizada, ya que el importe de los contratos conseguidos en licitaciones internacionales aumentó más de un 10% en 2022, hasta los 70,6 millones de euros, mientras que la cuantía media de los contratos de empresas españolas fue de 112 millones frente a los 97 de 2021. La base exportadora ha crecido de forma sostenida en los últimos años y alcanza cerca de 44.000 empresas que exportaron regularmente en 2023.

Por otro lado, la exportación de servicios no turísticos ha crecido un 57% en los últimos cinco años. Desde hace 15 años España tiene un superávit en esta área. En concreto, el comercio exterior de servicios no turísticos en 2023, acumulado a cuatro trimestres, fue de 96.000 millones de euros frente a los 64.000 de 2019. Las importaciones se servicios no turísticos durante el año pasado ascendieron a 43.000 millones de euros.