Las bolsas europeas se recuperan con rebotes del 1%: el Ibex 35 mira otra vez a los 8.000 puntos

Las subidas en las principales bolsas de Europa se afianzan este martes. Los rebotes, que comenzaron siendo moderados, alcanzan el punto porcentual a pesar de que los futuros de Wall Street anticipan leves descensos. En España, el Ibex 35 vuelve a mirar de cerca los 8.000 puntos, cota psicológica (y soporte) que perdió ayer mismo. Naturgy y PharmaMar son las compañías protagonistas del día con sus acciones subiendo a doble dígito.

A primera hora de la mañana se ha conocido que el fondo australiano IFM ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el el 22,7% de Naturgy por un importe máximo de de 5.060 millones de euros.

En concreto, IFM ha ofrecido un precio de 23 euros por acción. Un precio que los títulos de la energética no alcanzan pese a revalorizarse hasta un 18,7% tras el toque de campana. No obstante, tocan máximos (por encima de los 22 euros) no vistos desde febrero de 2020, es decir, desde antes del crash del coronavirus.

La OPA de IFM ha sido calificada por Naturgy como "no solicitada". En otras palabras: es una OPA hostil. Y puede abrir la puerta a que otras compañías se interesen por la antigua Gas Natural Fenosa, señala Sergio Ávila, analista de IG España.

Naturgy es así la compañía más alcista hoy en la bolsa española, aunque la biotecnológica PharmaMar le sigue muy de cerca. Sus acciones crecen alrededor del 15% después de que la revista científica Science haya verificado el potencial del medicamento que desarrolla la farmacéutica española contra la covid-19, el Aplidin.

Merlin Properties, ArcelorMittal y Acciona se colocan también en la parte alta del Ibex esta sesión con ganancias mayores del 3%.

Bankinter sube más del 2% y, al igual que el resto de entidades financieras, recupera parte del terreno perdido el lunes en el parqué. Las dos grandes, Banco Santander y BBVA, rebotan entre un 1% y 1,5%.

Igualmente otros 'pesos pesados' (o blue chips) como Telefónica y Repsol se revalorizan alrededor del punto porcentual.

Meliá rebota por encima del 2,5% después de las fuertes bajadas sufridas ayer por el sector turístico. En el caso de Amadeus y Aena, las subidas son más contenidas. El grupo aéreo IAG, por su parte, ha reducido las pérdidas del 1% de primera hora.

Cellnex Telecom se posiciona como el 'farolillo rojo' del día con descensos del punto porcentual, seguido por Solaria y Siemens Gamesa, cuyas pérdidas son inferiores.