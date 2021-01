El FMI rebaja su proyección de crecimiento para España hasta el 5,9% en 2021

Jose Luis de Haro Nueva York

En cuestión de tres meses, el Fondo Monetario Internacional, ha reducido en 1,3 puntos porcentuales su proyecciones de crecimiento para la economía española en el año en curso. Así, en la última edición de sus Perspectivas de Crecimiento Mundial (WEO, por sus siglas en inglés), la economista jefa de la institución, Gita Gopinath, y su equipo estiman que nuestro país repuntará un 5,9% este año tras haber sufrido una contracción del 11,1% el año pasado. En 2022, la tendencia se modera hasta el 4,7%, una mejora de dos décimas.

El pasado octubre Gopinath ya enumeró a elEconomista algunas de las causas que explican por qué España ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia. No solo aludió al número de infecciones per cápita sino también a la dependencia del turismo así como a la temporalidad de los contratos laborales. "Todos estos factores son la razón por la que el país está sufriendo un fuerte impacto", confesó.

Por aquel entonces, el Fondo descontaba una contracción del 12,8% en 2020 y un rebote del 7,2% en 2021, cifras que el Departamento de Análisis de la institución ha revisado. Aún así, se constata que España sufrió la peor recesión a nivel mundial y su recuperación se promete compleja. El brío previsto para este año, no se aleja demasiado del avance del 5,5% previsto para Francia o el 5,1% de EEUU, países que registraron una contracción del 9,2% y del 3,4% respectivamente el año pasado.

De esta forma, el FMI se alinea algo más con el panorama de la Comisión Europea, que atisba un crecimiento del 5,4% para España en 2021, o el del Banco de España que perfila incluso un panorama menos optimista con un avance del 4,2%. Por su parte, la ONU prevé que la economía de España crecerá un 6,3% en 2021 y Moncloa mantiene la previsión de crecimiento del 7%.

El FMI mejora en dos décimas la perspectiva de España en 2022, cuando el PIB crecerá un 4,7% pero no debemos olvidar que Andrea Schaechter, jefa de la Misión para España de la institución, ya avisó en los últimos compases del año pasado que la economía real no alcanzará su nivel previo a la pandemia hasta 2023. De hecho concretó que si no se controlaban los recientes brotes, la recuperación se retrasaría aún más, por lo menos hasta 2025.

La economía global crecerá un 5,5%

"Sigue habiendo una tremenda incertidumbre mientras muy a corto plazo las perspectivas son algo peores, ya que las medidas para contener la propagación del virus aminoran la actividad", avisa Gopinath a la hora de presentar el nuevo cuadro macroeconómico global.

El FMI contempla un crecimiento mundial para 2021 del 5,5%, tres décimas más que en octubre, que se moderará hasta el 4,2% en 2022. La mejora para 2021 refleja los efectos positivos del inicio de las vacunaciones en algunos países, el apoyo fiscal adicional activado a finales del año pasado en EEUU y Japón así como el aumento previsto de las actividades de contacto intensivo a medida que la crisis sanitaria disminuye.

Al mismo tiempo se espera que los volúmenes del comercio mundial crezcan alrededor del 8% antes de reducirse moderadamente hasta el 6% ciento en 2022. Dicho esto, el comercio de servicios se recuperará más lentamente que los volúmenes de mercancías, lo que comulga con las expectativas de que actividades como el turismo continuarán deprimidas hasta que la transmisión del virus disminuya en todas partes.

No obstante, los funcionarios del organismo liderado por Kristalina Georgieva, alertan que todavía existe una gran incertidumbre sobre estos pronósticos. El éxito en la distribución e inmunidad de las vacunas además de un apoyo fiscal adicional podría mejorar los resultados. Sin embargo, un lento despliegue de la vacuna, las mutaciones del virus y la retirada prematura de los estímulos pueden empeorar los resultados.

"Si se materializaran los riesgos a la baja, un endurecimiento de las condiciones financieras podría amplificar la contracción en un momento en que la deuda pública y empresarial se encuentra en niveles récord en todo el mundo", determinó Gopinath.

La economista jefa del FMI dejó claro que aunque el colapso estimado del 3,5% para la economía mundial el año pasado fue algo menor a lo proyectado sigue siendo la peor contracción en tiempos de paz desde la Gran Depresión.

De momento está previsto que en 2021 más de 150 economías registren ingresos per cápita inferiores a los de 2019. Esa cifra disminuirá sólo modestamente a unas 110 economías el año que viene. La pérdida de producción acumulada prevista para 2020-2025 en relación con los niveles previstos antes de la pandemia sigue siendo considerable al situarse en los 22 billones de dólares.

Mejoras para EEUU y Japón

La fuerza de la recuperación prevista también varía considerablemente entre los distintos países. China, por ejemplo, volvió a su nivel de crecimiento proyectado antes a la pandemia en el cuarto trimestre de 2020, antes que cualquiera de las grandes economías del planeta. Se espera que EEUU y Japón superen los niveles de actividad previstos a finales de 2019 en la segunda mitad de este año, mucho antes que la zona del euro que tendrá que esperar por lo menos hasta bien entrado 2022 para que esto ocurra.

El FMI ha revisado al alza en 2 puntos porcentuales su previsión para EEUU lo que refleja el fuerte impulso registrado en la segunda mitad de 2020 y el apoyo adicional del paquete fiscal de más de 900.000 millones de dólares aprobado en diciembre de 2020. Del mismo modo, la revisión al alza de 0,8 puntos porcentuales para Japón se debe también a las medidas aprobadas a finales del año pasado. Estas mejoras se compensan parcialmente con las revisiones a la baja para la eurozona, que reflejan una disminución de la actividad hacia finales de 2020, que se prevé continúe en los primeros meses de esta año ante el aumento de las infecciones y el aumento de las restricciones.

También se prevé que los mercados emergentes y las economías en desarrollo tracen caminos de recuperación divergentes. Más allá de China y la India, cuyo crecimiento se revisa al alza en 2,7 puntos porcentuales hasta el 11,5%, los exportadores de petróleo y las economías dependientes del turismo se enfrentan a coyunturas especialmente difíciles, habida cuenta de la lenta normalización prevista en los viajes transfronterizos y las perspectivas moderadas de los precios del petróleo. Es probable que cerca de 90 millones de personas caigan por debajo del umbral de pobreza extrema.

Dos escenarios adicionales

Gopinath y su equipo contemplan dos escenarios adicionales, uno al alza y otro a la baja. El primero implica una mayor distribución y eficacia de las vacunas, que podrían aumentar las expectativas de un final más rápido de la pandemia, impulsando la confianza de las empresas y los hogares.

Esto generaría una mayor recuperación del consumo, la inversión y el empleo, y las empresas contratarían y ampliarían su capacidad en previsión del aumento de la demanda. Bajo esta hipótesis optimista, el nivel de producción mundial aumentaría por encima del escenario base en aproximadamente un ¾ por ciento en 2021, ampliándose hasta casi un 1% en 2022.

Por el contrario si el virus y sus nuevas variantes resultan difíciles de contener, las infecciones y las muertes aumentarán rápidamente antes de que se disponga de vacunas de forma generalizada por lo que las restricciones serán de nuevo más fuertes de lo previsto. Según el Fondo, este escenario puede derivar en la intensificación de los disturbios sociales, bien por una mayor desigualdad o por el acceso desigual a las vacunas. Algo que podría complicar aún más la recuperación.

Además, si se retiran los estímulos antes de que la recuperación se afiance, la institución avisa que podrían producirse quiebras de empresas viables pero carentes de liquidez, lo que daría lugar a más pérdidas de empleo e ingresos. Esto haría que la actividad global caiga por debajo del escenario base en aproximadamente un ¾ por ciento en 2021, pero regresaría hacia las proyecciones de cabecera del Fondo en 2022.