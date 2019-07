El Ibex 35 baja un 1%, deja atrás los 9.200 puntos y pierde soportes por las fuertes caídas de Siemens Gamesa y la banca

Las bolsas de Europa cotizan este martes con caídas generalizadas. No se suman así a las alzas registradas en las plazas asiáticas después de que el Banco de Japón (BoJ) haya mantenido intacta su política monetaria ultraexpansiva. El Ibex 35 registra descensos del 1%. Con ello no solo deja atrás el nivel psicológico de los 9.200 puntos, sino que además pierde soportes. Siemens Gamesa es uno de los principales protagonistas de la sesión: sus acciones caen con fuerza tras publicar sus cuentas. Pero no es el único valor perjudicado por sus cuentas.

El Ibex 35 arriesga su aspecto técnico este martes. Con las caídas de hoy, el principal selectivo bursátil español pone en peligro el soporte de los 9.137 puntos. La clave será ver si al cierre logra (o no) recuperarse ya que, si lo pierde de manera definitiva, abrirá la puerta a caídas adicionales de hasta el 4,5%.

En concreto, si pierde soportes, el Ibex 35 abrirá la puerta a "una corrección más amplia" que le podrá llevar en el corto plazo "hacia la zona de los 8.730-8.800 puntos", según los analistas técnicos de Ecotrader.

Hasta ahora, el índice se movía en 'tierra de nadie' al mantenerse por encima de este soporte pero por debajo de su resistencia clave en los 9.410-9.450 puntos, como explican estos expertos. Son estos niveles los que debe superar al cierre de una sesión para poder batir después los altos del año en los 9.600 puntos, algo que ya han hecho el resto de bolsas de Europa. Sin embargo, con la mala sesión que vive hoy, este último escenario se presenta como improbable.

Siemens Gamesa se desploma tras sus cuentas

Siemens Gamesa ha comunicado antes de la apertura de la sesión que duplicó su beneficio en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal. En cambio, sus acciones se desploman más de un 13%. ¿Por qué? Por un lado, porque Siemens Gamesa ha rebajado sus previsiones de ganancias en el conjunto del ejercicio; y, por otro, debido a que su resultado de explotación (ebit) ha sorprendido negativamente, según señalan los analistas de Renta 4. Su margen ebit se ha situado en el 6%.

Acciona le sigue en las caídas más fuertes del Ibex 35, con descensos cercanos al 6%. La compañía también se ve afectada por su balance trimestral: sus ganancias se redujeron un 16,5% en el primer semestre del año, hasta 155 millones de euros.

El conglomerado de aerolíneas IAG retrocede igualmente con fuerza en el parqué. En su caso se ve arrastrado por las pérdidas en la bolsa de Frankfurt de la aerolínea Lufhtansa, que encabeza las ventas en el índice Dax 30 alemán tras entrar en 'números rojos'. La dueña de Iberia y British Airways, entre otras, también desciende en la bolsa de Londres (donde EasyJet baja igualmente casi un 3%). Así, todo el sector se ve contagiado: los títulos de Ryanair pierden un 4%.

En el parqué alemán, la farmacéutica Bayer también es de los valores más bajistas este martes tras reducir su beneficio un 40% entre enero y junio.

La banca mediana no levanta cabeza

No obstante, el selectivo español se está viendo aún más lastrado por las pérdidas de la banca, especialmente la mediana. Bankia se deja más de un 2,5% en el parqué (unas caídas que se suman a las que registró ayer tras publicar sus resultados).

También Sabadell y CaixaBank se siguen viendo perjudicados por sus cuentas. Ambas viven caídas superiores en torno al 2% esta sesión. Algo que para el primero supone profundizar todavía más sus mínimos históricos.

Los títulos de Bankinter caen igualmente con fuerza mientras la gran banca, BBVA y Santander, registran descensos de más del 1%. Por tanto, la cotización del banco vasco no se está viendo afectada de forma directa por su imputación por tres supuestos delitos en el marco del 'caso Villarejo'.

Las cuentas trimestrales, en el foco

Por su parte, ACS y Enagás viven caídas moderadas. La primera de ellas rindió cuentas en la tarde de ayer mientras la energética ha presentado sus resultados antes de la apertura de este martes.

La constructora ganó 523 millones de euros en la primera mitad del año, un 17,1% más, un balance que está "está muy alineado" con sus objetivos, apuntan desde Renta 4. Enagás disminuyó su beneficio neto un 1,6% en el mismo periodo, hasta 216 millones de euros.

Asimismo, Inmobiliaria Colonial parece decantarse por las caídas moderadas. Esta también informó en la tarde de este lunes de que aumentó un 33% su beneficio.

Con todo, las cuentas trimestrales no solo se han limitado a firmas componentes del Ibex 35: Quabit, Laboratorios Rovi, Elecnor y Prosegur, entre otras, también han dado a conocer hoy sus balances.

Agenda macro

Además, lejos de lo que puede parecer ante la larga batería de resultados empresariales, la agenda macro de hoy no está vacía de contenido.

Antes de la apertura del mercado europeo se ha conocido que el paro de Japón bajó al 2,3% en junio. Al mediodía, en Alemania se publicará el dato de inflación.