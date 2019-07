El seguimiento de analistas cae en 4 de cada 10 cotizadas españolas desde la entrada de Mifid II

Cuatro de cada diez compañías del Mercado Continuo han perdido el seguimiento de una o varias casas de análisis desde la trasposición definitiva de Mifid II en enero de este año. En total, son 45 compañías frente a las 35 donde sí cuentan ahora con algún miembro más en su consenso de mercado, según datos de FactSet. Y la fuga se ha producido, sobre todo, entre los valores más pequeños como ya vaticinó el mercado. ¿El motivo? La nueva regulación europea -que arrancó en 2018, aunque España tardara un año más en ponerla en marcha- exige a las gestoras distinguir en sus cuentas el coste del análisis, pudiéndolo asumir o bien repercutirlo al cliente, pero, en todo caso, es un ahorro de costes que muchas de ellas se podrían plantear, como así ha ocurrido. Y quien se mantiene y paga por el análisis se concentra cada vez más en los grandes valores nacionales dejando huérfanas a las pequeñas compañías.

En la actualidad, hay una cuarta parte de las más de 120 firmas del Mercado Continuo que no tiene ningún tipo de seguimiento. Si se incluyera al MAB (Mercado Alternativo Bursátil) supone asumir que "un 50% de las firmas españolas no tiene cobertura, frente al 30 ó 40% que, de media, sucede a nivel global", apuntaba Javier Méndez, secretario general de IEAF, durante la presentación junto a BME (Bolsas y Mercados Españoles) del proyecto Lighthouse, por el que se pretende dotar de análisis a los valores más pequeños del mercado y que no cuentan con él. Su previsión es que Mifid II dejará huérfanas a otras 15 ó 20 compañías. Desde que empezó a emitir informes en noviembre del año pasado, Lighthouse da cobertura a seis compañías -Amper, Biosearch, Borges, Ercros, Lingotes Especiales y Nicolás Correa-.

Al 25% sin seguimiento hay que sumar otro 20% que cuenta con un máximo de tres analistas y otro 16% está por debajo de los diez. Es decir, algo más de la mitad de las cotizadas españolas tienen escaso o nulo seguimiento y es una cifra que ha aumentado desde el pasado 1 de enero. De las 45 compañías que han perdido seguimiento, el 70% son de pequeña o mediana capitalización. En cambio, sobre los 35 valores donde ha aumentado, un 40% de las compañías pertenecen al Ibex 35.

El seguimiento de los analistas en la bolsa española se concentra en los grandes valores.

La 'fuga' de Telefónica

Según datos recopilados por FactSet, Telefónica es la cotizada que ha perdido un mayor número de analistas desde el final del año pasado. En total, siete casas de expertos han dejado de seguir al valor -sobre un total de 34- que era hasta hace siete meses el más analizado de toda la bolsa española. Sólo Dia, que cerró una opa y con un 70% del capital en manos ya de un único accionista, LetterOne, supera esta pérdida. La teleoperadora que capitanea José María Álvarez-Pallete cae del primer al tercer puesto y cede su plaza a Repsol, única compañía española que cuenta con un consenso superior a los 30 analistas, después de haber ganado dos este año. IAG, que también ha visto escapar a dos firmas, es el segundo valor más seguido del mercado, con 29, por delante de Amadeus, Iberdrola e Inditex.

Por sectores puede decirse que los analistas han decidido salir de valores financieros y entrar en las utilitites -ante el tirón alcista en bolsa de este año-. Sólo Bankinter logra aumentar su seguimiento frente a la caída del resto de valores, mientras que entre eléctricas y gasistas, Acciona -con cuatro expertos menos- y Endesa -con dos- son las únicas que hoy registran un seguimiento inferior al 1 de enero. Javier Hernani, consejero delegado de BME, apuntaba, en una reciente entrevista con elEconomista, a "otro efecto negativo" de Mifid II y es que podría retrasar la salida a bolsa de "compañías pequeñas y medianas, ya que necesitan a alguien que las cuide" a posteori para aumentar su liquidez.

Al otro lado de la balanza, Almirall, que sube un 35% en el año, cuenta hoy con 13 analistas, 4 más que en 2018, lo que la convierte en la firma cuyo seguimiento más ha crecido desde la entrada en vigor de la nueva regulación.

En el último año Laboratorios Reig Jofre, Duro Felguera, Elecnor -con casi 1.000 millones de euros de capitalización- y Naturhouse se han quedado sin seguimiento en la bolsa española. Otros seis están a punto de hacerlo, ya que cuentan sólo con un analista. Son Miquel y Costas, Azkoyen, Inmobiliaria del Sur, Realia, Quabit y Árima. En total, suman 7.470 millones de capitalización que no llega al 1% del Continuo.