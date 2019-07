La Fed dictaminará como termina la encarnizada pugna por sacar a las bolsas de Europa del rango lateral

Si hay algo que se puso de manifiesto al cierre de la sesión del pasado viernes es que las bolsas europeas habían fracasado en su intento por superar el techo de la fase consolidativa que desarrollan desde primeros de julio. Un movimiento en el que se habían depositado muchas esperanzas, al ser clave para las esperanzas de quienes buscan la reanudación del movimiento alcista que nació en los mínimos de junio.

"Mientras los principales selectivos del Viejo Continente no salgan del rango que definen en las últimas semanas y que tiene como techo los 5.630/657 puntos del CAC 40, los 3.550 enteros de EuroStoxx 50 y los 9.410/450 del Ibex, no habrá cambios analíticos destacables", señala Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

En este sentido, el juez que dictaminará si se pueden o no superar dichas cotas será, como no podía ser de otra forma, será Jerome Powell. El presidente del Banco Central de EEUU -la Fed- tiene en su mano echar más gasolina o no a los mercados con la decisión que tome este miércoles cuando termine la reunión de política monetaria de dos días (da comienzo hoy) en la que se decidirá si se bajarán o mantendrán los tipos de interés en el país norteamericano.

En la pasada reunión, se rompió el consenso en las votaciones por primera vez desde 2017, ya que uno de los banqueros centrales de la Reserva Federal votó a favor de una bajada de 25 puntos básicos. Desde entonces, otros gobernadores de la Fed se han mostrado a favor de la necesidad una política monetaria más expansiva.

Sea como sea no es descartable que la decisión acabe defraudando a unos mercados que, después de haber fracasado en resistencias, no sería de extrañar que optaran a corto plazo por volver a poner a prueba soportes como son los 5.538 puntos del CAC 40, los 3.465 puntos de EuroStoxx 50 o los 9.137 puntos de Ibex 35.

Y más teniendo en cuenta que los indicadores de referencia en Wall Street, uno de los directores de mercado por excelencia, se encuentran cerca de las resistencias crecientes que surgen de unir los máximos de enero y octubre del año pasado,

