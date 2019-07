Trump mete más presión a la Fed a dos días de la decisión de tipos: "No hace nada"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar a la Reserva Federal por sus decisiones con respecto a la política monetaria justo dos días antes de que el organismo anuncie si baja o mantiene sin cambios los tipos de interés.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Trump ha subrayado que la Unión Europea y China "van a bajar todavía más los tipos de interés e inyectar dinero en sus sistemas, haciendo que sea más fácil para sus fabricantes vender sus productos".

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad!