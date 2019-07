Johnson dice que el acuerdo del Brexit "está muerto" y no se reunirá con la UE hasta que acepte renegociarlo

El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, ha decidido endurecer su discurso para probar la solidez de la UE. Desde hace meses, los 'brexiters' insistían en que Bruselas iba de farol y que si el Reino Unido amenazaba con la salida sin acuerdo, la UE acabaría rindiéndose y ofreciendo a Londres todo lo que querían. Y Johnson quiere intentarlo: el nuevo inquilino de Downing Street -este lunes hará oficial su mudanza- ha anunciado que no se sentará a hablar con los líderes europeos hasta que acepten reabrir el acuerdo de salida negociado por Theresa May.

"El primer ministro no quiere sentarse y que le digan que no se va a reabrir el acuerdo. Ese es el mensaje que ha estado trasladando a los otros líderes por teléfono", explicó la nueva portavoz de Downing Street. Johnson "estará encantado de sentarse a negociar cuando cambien de opinión", añadió.

Poco después, el propio Boris habló desde Escocia, donde se encuentra para celebrar su primera reunión con la primera ministra de la nación, Nicola Sturgeon. Johnson dijo que está dispuesto a "andar mil millas" para alcanzar un acuerdo con la UE "siempre que nuestros amigos eliminen la salvaguarda de Irlanda", el principal obstáculo para el pacto.

El problema para Johnson es que, para recibir la prórroga actual, May tuvo que firmar que Reino Unido aceptaría no renegociar el acuerdo. Un paso atrás de la UE requiere que los 27 acepten reabrir un pacto con el que están satisfechos y cambiar sus objetivos de negociación, lo que parece muy improbable en el panorama actual. La UE no tiene ningún motivo para dar a Johnson las concesiones que negó a su predecesora, como ya recordó el presidente de la Comisión saliente, Jean Claude Juncker, e Irlanda no ha mostrado ninguna intención de abandonar su principal exigencia de mantener la frontera abierta.

Por si acaso, el nuevo Gobierno británico ha preparado 100 millones de libras para una campaña de publicidad para advertir sobre las consecuencias del Brexit sin acuerdo. Una posibilidad que todavía no parecen haber calibrado correctamente: mientras el ministro sin cartera Michael Gove, encargado de coordinar la política del Brexit, cree que la ruptura dura es la opción más probable, Johnson insistió en que "hay una probabilidad de una entre un millón" de que acabe ocurriendo.

La libra continúa su desplome

La postura del nuevo mandatario no parece hacer especial ilusión a los mercados. La libra se ha hundido este lunes más de un 1% a mínimos de 1985 frente al dólar, en 1,2245 'billetes verdes' por unidad, aunque poco después se ha recuperado levemente, a mínimos de octubre de 2016. Frente al euro, la libra ha tocado mínimos de agosto de 2017 en los 1,10 euros por unidad, tras otra caída del 1%.

Este lunes, PSA-Peugeot advirtió de que podría cerrar su planta británica en Vauxhall, con más de 1.000 empleos en peligro, si un Brexit caótico hace que la planta deje de ser rentable. La automotriz se suma así a una larga lista de empresas, sobre todo en el sector de la manufactura, que han hecho llegar su preocupación por la posibilidad de una salida más dura.

Johnson ya ha pedido a su nuevo ministro de Hacienda, Sajid Javid, que prepare un presupuesto de emergencia para "meter el turbo" a la economía del país en caso de una salida desordenada, aunque el exministro Philip Hammond ya advirtió de que el dinero que había reservado para el peor escenario se evaporaría solo en cubrir pérdidas de las empresas y un desplome de la recaudación de impuestos.