Las bolsas europeas siguen optando por la cautela: el Ibex 35 se anota suaves ascensos sobre los 7.900

Miércoles de cautela en las principales bolsas de Europa, cuyos selectivos marcan subidas que rondan el medio punto porcentual. En España, el Ibex 35 se mueve sobre los 7.900 puntos. Los inversores optan un día más por el sosiego ante los numerosos frentes abiertos (evolución dela pandemia, Brexit, etc.). A ello se suma la sorpresa dada por Donald Trump, presidente en funciones de Estados Unidos, al no querer sancionar los estímulos fiscales aprobados por el Parlamento norteamericano. Los futuros de Wall Street anticipan leves ascensos pese a este giro de los acontecimientos que, sin embargo, provocó un enorme 'susto' esta noche.

"La noticia afectó esta madrugada a los futuros de los principales índices estadounidenses, que se situaron claramente en terreno negativo, aunque, poco a poco, han ido recuperando terreno", señalan los analistas de Link Securities.

Así, la bolsa de Nueva York apunta por el momento a una apertura ligeramente alcista tras el cierre mixto de ayer (solo el Nasdaq 100 acabó en positivo). Aunque antes del 'toque de campana' se conocerá el dato de paro semanal en EEUU. Los analistas esperan que se haya mantenido estable tras el incremento de las peticiones del subsidio por desempleo registradas la semana pasada.

Trump amenaza con bloquear los esperados estímulos en EEUU

Precisamente la ralentización en la recuperación del mercado laboral fue uno de los motivos por los que el Congreso y el Senado estadounidenses acordaron esta semana un nuevo paquete de estímulos económicos por cerca de 900.000 millones de dólares.

Se trata del primer programa de ayudas desde abril, ya que las elecciones presidenciales a principios de noviembre provocaron la inacción del Parlamento norteamericano. Sin embargo, los analistas han señalado su urgencia desde hace meses.

"Es alentador que la necesidad supere las disputas políticas", opinó el lunes Esty Dwek, analista de Natixis IM Solutions. Pero ha habido un giro de guion inesperado: Trump ha rechazado firmar la ley.

El aún presidente de EEUU, que dejará el cargo en menos de un mes (aunque todavía no ha admitido su derrota electoral), ha reclamado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter que se realicen algunos cambios.

"De momento, no obstante, no ha amenazado con vetar la ley, algo que no creemos que vaya a hacer", explica Link Securities.

Donald Trump exige, entre otras cosas, que se eleve a 2.000 dólares las ayudas directas a la ciudadanía. El nuevo programa una ayuda de 600 dólares porque precisamente el partido republicano (el de Trump) rechazó incluso llegar a los 1.200 dólares.

Por ello, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya ha anunciado que su partido (el demócrata) está dispuesto a llevar esta misma semana la propuesta de Trump al Parlamento "por consentimiento unánime".