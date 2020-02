Las bolsas europeas extienden el rebote: el Ibex 35 sube un 1% y sondea los 9.500 impulsado por Inditex

Las principales bolsas de Europa se tiñen de verde por segundo día consecutivo. Los índices parecen dispuestos a recuperar parte del terreno perdido en el primer mes del año, respaldados por Wall Street. De esta manera alargan hoy el rebote que iniciaron el lunes. Entre ellos está el Ibex 35, que se afianza sobre el nivel psicológico de los 9.400 puntos. Sin embargo, estas compras no son de fiar por el momento. Los inversores toman hoy sus decisiones pendientes, sobre todo, de las cuentas empresariales.

Febrero no le está sentando mal a la renta variable del Viejo Continente, por ahora. El selectivo de referencia, el EuroStoxx 50, crece en torno a un 1,5% en lo que va de mes, recuperando así gran parte de lo que perdió en el arranque del año (más de un 2%).

Las plazas a este lado del Atlántico se vieron ayer impulsadas por el fuerte rebote de la bolsa de Nueva York, cuyos futuros anticipan que este martes también se extenderán las compras al otro lado del Atlántico con alzas del 1%.

Asimismo, los parqués occidentales celebran la estabilidad mostrada esta madrugada por los mercados asiáticos, como apuntan los analistas de Link Securities en su informe diario. La bolsa de Shanghai ha rebotado más de un 3% tras sufrir ayer su peor jornada en casi cinco años.

No obstante, estas alzas no son fiables. Así lo defiende Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, quien explica que el rebote que intentan formar las bolsas europeas es "vulnerable" ya que estas no han tocado previamente sus "primeros puntos de giro potenciales y soportes".

Es decir, en el caso del EuroStoxx 50, para poder confiar en sus futuras compras primero debe caer hasta su "primer soporte" en los 3.595 puntos. El índice se mueve hoy en torno los 3.700 enteros.

"Entre ese soporte y la zona de los 3.525 puntos, consideramos que es muy probable que la tendencia alcista se retome", pronostica el analista técnico.

En el caso del Ibex 35, los previsibles descensos en el corto plazo pueden llevarle a "buscar la zona de los 9.100 puntos o, cuando menos, el soporte teórico de los 9.225 puntos", calcula Cabrero.

Eso sí, dice el experto de Ecotrader, el principal selectivo bursátil español está mostrando "cierta fortaleza a muy corto plazo" al mantenerse sobre los 9.350 enteros. De hecho, este martes apunta al nivel psicológico de los 9.500 puntos tras recuperar en la pasada sesión los 9.400.

OHL se dispara

El principal apoyo del Ibex 35 este martes es Inditex, uno de sus 'pesos pesados'. Las acciones de la matriz de Zara se revalorizan más de un 2% después de que los analistas de RBC hayan mejorado su recomendación a 'favorito' desde 'comprar' y el precio objetivo a 35 euros. Ello supone un potencial de doble dígito para la compañía, ya que sus títulos se mueven sobre los 31 euros.

Solo la siderúrgica ArcelorMittal le supera en la parte de la tabla con ganancias del 3%. Ence, Acerinox y Bankia también se encuentran entre los mejores valores del día al subir en torno a un 2%.

Otros dos 'grandes valores' como Santander, Repsol y BBVA también respaldan las compras generalizadas son alzas del 1% en sus acciones.

Pero si hay un valor realmente alcista esta jornada es, sin duda, la constructora OHL (cotizada en el Mercado Continuo). Sus títulos se disparan alrededor de un 10% tras confirmar a primera hora que está negociando una fusión con la mexicana Caabsa.

También en el Continuo sube con fuerza (más de un 5%) eDreams Odigeo: Deutsche Bank ha mejorado su recomendación sobre la compañía a 'comprar'.

Así, pocos valores cotizan en negativo esta jornada. Tan solo Endesa, Red Eléctrica y Mediaset España registran ligeros descensos.

Siemens Gamesa también se ha posicionado como 'farolillo rojo' en los primeros momentos de la sesión. La fabricante de aerogeneradores ha publicado antes de la apertura unos resultados trimestrales con 'números rojos'. Sin embargo, se ha girado al alza y, en consecuencia, suma un ascenso cercano al 7% desde el viernes. Por tanto, ya ha recuperado casi todo lo cedido en el desplome del jueves por una advertencia sobre beneficios (profit warning