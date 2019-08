Cuatro meses del 28-A: las fechas clave que han llevado a Sánchez a jugarse un Gobierno de último minuto

Este miércoles se cumplen cuatro meses de las elecciones generales del 28 de abril y aún no se conoce si habrá Gobierno o si se firmará la segunda legislatura más corta de la historia. Pedro Sánchez, el candidato que en teoría más opciones tiene para sacar adelante una investidura, ha optado por retrasar hasta septiembre las nuevas reuniones con los partidos en busca de apoyos a pesar de que el tiempo apremia.

Sánchez está cerrando un programa de Gobierno"progresista" con diferentes colectivos sociales que presentará a los grupos políticos con el fin de desbloquear la situación atascada desde que en julio Podemos impidiera la investidura.

No será hasta iniciado el mes que viene cuando el candidato socialista presente su propuesta, una estrategia que apura los tiempos hasta las últimas consecuencias porque el 23 de septiembre es la fecha límite para que se designe un presidente del Gobierno. Si esto no ocurre en ese plazo, la convocatoria de elecciones será automática y en noviembre volverán a salir las urnas a la calle.

Esta posibilidad haría de la XIII Legislatura, que se inició el 21 de mayo, la segunda más corta de la historia de la democracia en España, solo superada en brevedad por la XI Legislatura de 2016, que duró 111 días y en la que el candidato Mariano Rajoy tuvo que enfrentarse a unas nuevas elecciones.

A pesar de la falta de avances hacia la gobernabilidad, estos cuatro meses desde el 28-A han estado plagados de fechas clave:

6 de mayo: Pedro Sánchez, vencedor de las elecciones generales, inicia su primera ronda de contactos con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias.

21 mayo: Arranca en el Congreso y en el Senado la XIII Legislatura con los socialistas Meritxell Batet y Manuel Cruz como presidentes de ambas Cámaras.

26 mayo: Elecciones al Parlamento Europeo, locales y en doce comunidades autónomas. El 'batacazo' generalizado de Podemos será clave en las futuras negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.

6 junio: el rey Felipe VI propone como candidato a la investidura a Sánchez.

11 junio: Sánchez abre la ronda de contactos formales para recabar apoyos a su investidura. Se habla por primera vez de un "Gobierno de cooperación" entre PSOE y Podemos, aunque no se ponen de acuerdo en la definición.

17 junio: Sánchez e Iglesias siguen sin avances hacia ese Gobierno de cooperación.

24 junio: Pedro Sánchez y Pablo Casado se ven el privado pero el PP confirma que no va a abstenerse. Por su parte, Albert Rivera corta las comunicaciones con Sánchez.

25 junio: en el cuarto encuentro entre Sánchez e Iglesias, el de Podmeos eleva su exigencia de formar un "Gobierno de coalición". Empieza a enrocarse la situación.

9 julio: Nueva ronda de contactos de Sánchez con Iglesias y Casado y ningún avance.

10 julio: nueva intentona del PSOE por la abstención del PP. Los diputados socialistas que en 2016 se abstuvieron en la investidura de Rajoy envían una carta PP en la que piden "reciprocidad".

15 julio: dos días después de una conversación telefónica entre Sánchez e Iglesias, el presidente en funciones da por rotas las negociaciones con Podemos por la consulta "trucada" a las bases sobre el acuerdo de Gobierno.

18 de julio: Sánchez reconoce públicamente que el principal escollo para el acuerdo es la entrada de Iglesias en el Gobierno.

19 julio: paso al lado de Iglesias, que renuncia a entrar él en el Gobierno si Podemos puede elegir a sus ministros.

23 julio: Sánchez pierde la primera votación del debate de investidura porque Podemos se abstiene. Se inicia aquí el reloj de cuenta atrás para las elecciones. Fecha límite: 23 de septiembre.

25 julio: Sánchez fracasa en su intento de investidura como presidente del Gobierno por la abstención de Unidas Podemos.

1 agosto: con el diálogo congelado con Podemos, Sánchez inicia una ronda de encuentros con la sociedad civil para elaborar una nueva propuesta programática.

9 agosto: Sánchez anuncia que dejará los nuevos contactos con los partidos para "finales de agosto y principios de septiembre" para presentarles un programa abierto sobre el que negociar.

20 agosto: Unidas Podemos envía al PSOE una propuesta para un gobierno de coalición en la que mantiene la petición de varios ministerios de perfil económico. Los socialistas consideran "inviable".

23 agosto: La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, confirma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva ronda de contactos no se iniciará hasta septiembre.

26 agosto: Sánchez retoma las reuniones con los colectivos sociales y se cita con representantes de Memoria Histórica y de Ciencia.

Con el calendario de septiembre ya casi en la mano, Sánchez se juega la formación de un Gobierno al último minuto. La intención del PSOE de gobernar en solitario es contraria a la de su socio preferente, que no suelta la intención de entrar en el Gobierno. El escenario electoral será el peaje a pagar, más por unos que por otros, si no hay acuerdo in extremis.