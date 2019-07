Sánchez reconoce que la entrada de Iglesias en el Consejo de Ministros es el principal "escollo" de la negociación para la investidura

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo ha dejado este jueves meridianamente claro: no quiere al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Consejo de Ministros y la pretensión de éste de tener asiento en el mismo es el "principal escollo" de la negociación entre ambos para la investidura.

En una entrevista concedida a laSexta, el presidente ha expresado sin tapujos que "dos líderes de dos partidos políticos que divergemos tanto no podemos estar en el mismo Consejo de Ministros" y ha pedido a Iglesias que dé "un paso atrás". Es la primera vez que Sánchez admite en público y con esta contundencia que no quiere al líder de Podemos a su lado en el gabinete.

"El principal escollo es la participación del señor Iglesias en el Gobierno", ha confesado un Sánchez que no ha querido arrojar luz sobre la cuestión de fondo: si Iglesias le ha pedido expresamente ser vicepresidente. "No me gusta airear conversaciones privadas ni lo que hablamos a puerta cerrada en la Ejecutiva del PSOE", ha contestado cuando se le ha preguntado por las informaciones que apuntan a que él mismo ha revelado hoy a su dirección que Iglesias exigió una "Vicepresidencia social", Hacienda, Trabajo y la Secretaría de Estado de Comunicación.

"Yo necesito un vicepresidente del Gobierno que defienda la democracia española y él dice que hay presos políticos", ha dicho Sánchez, que se ha apoyado en las discrepancias mantenidas con los 'morados' con respecto al conflicto catalán para marcar distancias con Iglesias. En este sentido, ha puesto de ejemplo que Podemos recurrió la aplicación del artículo 155 de la Constitución que se aplicó en Cataluña gracias, en parte, al voto del PSOE en el Senado.

Cuestionado sobre los gobiernos de coalición entre socialistas y 'morados' en otras administraciones, Sánchez ha asegurado que el caso del Gobierno central es diferente. "Lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona -por el reparto de concejalías entre Ada Colau y Jaume Collboni- no lo puede hacer el Ejecutivo", ha dicho.

En cualquier caso, Sánchez, que ha calificado de "vergonzante" que Iglesias sopese la abstención -"es lo mismo que si votara no"-, ha afirmado que mantiene en pie hasta la semana que viene su última oferta: que se incorporen al Ejecutivo "personas cualificadas de Unidas Podemos".

Respecto al papel de los independentistas catalanes en la investidura y la opción de que éstos apoyen a Sánchez ante una abstención de Unidas Podemos, el presidente ha enfatizado: "Quiero entenderme con los independentistas, pero no podemos dejar que la investidura esté en sus manos".

Respuesta desde Unidas Podemos

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de Galicia En Común, Yolanda Díaz, ha replicado a las palabras de Sánchez y ha aprovechado para reclamar a los socialistas que abandonen la dureza con la que se emplean últimamente y dejen de hacer este tipo de afirmaciones.

"Nosotras nunca vamos proferir este tipo de declaraciones de miembros del gobierno en funciones", ha garantizado Díaz. "Sería bueno que bajen el diapasón y abandonen la política vieja de los vetos", ha señalado en unas declaraciones en el Congreso recogidas por EP, incidiendo en que "la cordialidad y la educación" es lo que ayuda "a construir".

Así, ha demandado que se ponga el "diálogo encima de la mesa" y que se actúe con mirada larga". "Sólo se habla de investidura, pero la única fuera política que garantiza la gobernabilidad a Sánchez es el PSOE -ha advertido-. No hablemos solo de investidura, sino de estabilidad y gobernabilidad y, por favor, hagámoslo con el debido respeto y sin vetos".