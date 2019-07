Sánchez revela ante la Ejecutiva del PSOE que Iglesias le reclamó una "Vicepresencia social" en el Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha revelado en este jueves en la Ejecutiva celebrada por el partido que el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, le llegó a reclamar una "Vicepresidencia social" en el nuevo Gobierno para brindarle su apoyo en la investidura. Fuentes socialistas destacan que así podría coordinar otras carteras que también pidió en la negociación: Trabajo y Hacienda, además de, como se ha sabido hoy, la secretaría de Estado de Comunicación.

Tras varias semanas de confusión y filtraciones en torno a qué reclamó exactamente Iglesias a Sánchez y si en esas exigencias estaba la Vicepresidencia del Ejecutivo, el secretario general del PSOE ha hecho esta revelación a las puertas de la investidura y con todo escenario negociador bastante deteriorado, por no decir hecho trizas, como ha dejado entrever José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido y ministro de Fomento en funciones, en rueda de prensa tras la citada Ejecutiva.

La partida mus mantenida por Sánchez e Iglesias vivía un nuevo episodio destacado cuando el lunes el presidente del Gobierno negaba que el líder de Podemos le hubiese exigido literalmente ser vicepresidente del Ejecutivo. Pocos días antes, se acusaba al PSOE de filtrar a la prensa que Iglesias quería la Vicepresidencia, algo que desde Unidos Podemos desmentían. En su comparecencia de hoy tras la reunión a puerta cerrada, Ábalos ha querido ser prudente y no se ha referido a las peticiones concretas del líder del partido 'morado'.

Aunque desde Podemos nunca se ha dicho explícitamente que Iglesias deba ser el 'número dos' del Gobierno, sí se ha dejado caer que los principales miembros de la dirección deberían estar en el Ejecutivo "en proporción" al resultado del 28-A. Respecto a las carteras, aunque no pronunciado sus nombres, en una entrevista Iglesias apuntó claramente a las competencias laborales e impositivas como reclamo.

Unidas Podemos lo niega todo

La diputada de Unidas Podemos y portavoz de Galicia En Común, Yolanda Díaz, ha negado que el partido 'morado' haya hablado de "cargos" con Sánchez, al que ha instado a "bajar el tono" y a dejar de hacer manifestaciones que, a su juicio, "no son respetuosas con una formación política que ha alcanzado casi cuatro millones de votantes".

Así se ha pronunciado Díaz en unas declaraciones en el Congreso recogidas por Europa Press al preguntársele si, en sus conversaciones con los socialistas para apoyar la investidura, Podemos ha reclamado una vicepresidencia social, los ministerios de Hacienda y Empleo y el control de la Comunicación del Gobierno.

"Me consta que no se ha hablado de cargos", ha recalcado Díaz, para añadir a continuación que le "sigue sorprendiendo que a día de hoy se siga insistiendo" en esas supuestas peticiones cuando hace escasos días" el propio Sánchez las "negó". "Presumo que el presidente no falta la verdad", ha deslizado.