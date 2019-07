O Podemos o los independentistas: las dos puertas de Sánchez para sacar la investidura

Pedro Sánchez sigue sin tener atada la investidura a tan solo cuatro días de que se inicie el debate en el que pretende conseguir el apoyo del Congreso de los Diputados para ser designado presidente del Gobierno. Las tortuosas negociaciones con Pablo Iglesias y las reticencias de partidos en principio afines a confirmar su voto positivo sitúan al candidato socialista ante varias posibilidades y ninguna sirve para descartar la repetición electoral en noviembre.

Ningún partido va a renunciar a barrer para casa aprovechando que las cuentas no le salen a Sánchez. Solo le ha garantizado el apoyo, además del PSOE, Miguel Ángel Revilla, que con su diputado nacional del PRC ya ha advertido al candidato de que le perseguirá hasta que el AVE llegue a Cantabria. Financiación autonómica, referéndum... las peticiones a cambio de desbloquear la investidura se le amontonan a Sánchez.

Sin embargo, ni Gobierno ni PSOE van a comprometerse con cualquiera. Sánchez ha buscado desde que ganara las elecciones generales del 28 de abril la manera de prescindir del apoyo de las fuerzas independentistas. Ya respondieron desde el Ejecutivo a Quim Torra que ni hablar de la consulta por la autodeterminación. Cuentan con la ventaja de que la fractura entre las fuerzas soberanistas permite que aunque JxCat (también con división interna porque los diputados presos piden la abstención) se decantara por el 'no', ERC les facilite la investidura.

Cataluña se ha erigido como problema principal en la formación del nuevo Gobierno. Además de ser el punto fuerte de desencuentro entre Sánchez e Iglesias -el candidato no se fía de Podemos por sus diferente modo de entender y tratar el independentismo y rechaza que entre en el Gobierno- la sentencia del procés, que se espera entre septiembre y octubre, empuja a favor de nuevas elecciones porque el líder del PSOE descarta un nuevo intento de investidura cuando se emita el auto. "O julio o urnas", ha advertido en más de una ocasión a su socio preferente, dispuesto a renunciar a su política catalana a cambio de cerrar un Gobierno de coalición.

La posible repetición electoral no viene bien a muchos, entre ellos Podemos y los independentistas, y podría no estar tan mal para otros, como el propio PSOE, que tiene entre sus filas a quienes incluso prefieren que no haya investidura. Por eso Sánchez insiste en jugar esa baza.

Dos escenarios posibles para la investidura

Sánchez no suma, pero de aquí al lunes aún pueden abrirse algunas puertas que harían que la investidura saliera adelante, no sin dificultad, en segunda votación. Descartando las abstenciones de PP y Ciudadanos por ser un escenario imposible a pesar del llamamiento a la responsabilidad de Sánchez a Pablo Casado y Albert Rivera, estas serían las dos opciones que tendría Sánchez para lograr el Gobierno en julio:

-OPCIÓN 'IDEAL': Sánchez lleva tras ella desde el principio. La ayuda de los independentistas se limitaría a la abstención de ERC y en segunda vuelta obtendría la mayoría simple requerida.

Sí. PSOE + Podemos + PNV + Compromís + PRC: 173

No. PP + Cs + Vox + JxCat + CC + NA+: 155

Abstención. ERC + Eh Bildu: 18

-OPCIÓN 'LAST MINUTE': Carmen Calvo se abrió a la posibilidad de volver a apoyar la formación de Gobierno, como ya ocurrió tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en los partidos independentistas. Un escenario menos deseado que adquiere mayor protagonismo ante el choque frontal Sánchez-Iglesias.

Sí. PSOE + ERC + JxCat+ PNV + EH Bildu + Compromís + PRC: 153

No. PP + Cs + Vox + CC + NA: 151

Abstención. Unidas Podemos: 42

Posicionamiento de los partidos a cuatro días del debate

-PSOE: sí (123)

-PP: no (66)

-Ciudadanos (Cs): no (57)

-Unidas Podemos: sí, no, abstención (42)

-Vox: no (24)

-ERC: sí, abstención (15, 1 suspendido)

-PNV: sí, abstención (6)

-JxCat: no, abstención (7, 3 suspendidos)

-EH Bildu: sí, abstención (4)

-Navarra Suma (NA+): no, abstención (2)

-Coalición Canaria (CC): no (2)

-Partido Regionalista Cántabro (PRC): sí (1)

-Compromís: sí, abstención (1)