Sánchez no se cierra a volver a hablar con Iglesias pero ya sin la oferta de ministros 'técnicos' de Podemos

La consulta a las bases planteada por Pablo Iglesias ha aniquilado la oferta de Pedro Sánchez de incluir a miembros 'técnicos' de Podemos en el Consejo de Ministros del Gobierno que se negocia. Aunque las conversaciones se retomaran, después de que ayer el candidato socialista las diera por rotas, el pacto sería diferente y ya no incluiría sillones morados.

La encuesta a la militancia ha tirado por la borda una oferta de peso -quizás la mayor desde las elecciones generales- que Iglesias rechazó. Desde el PSOE critican que la consulta, activa hasta las 11:00 del jueves, no refleje la oferta de ministros 'técnicos' con la que Sánchez intentó avanzar en las negociaciones para sacar adelante la investidura que comienza el próximo lunes 22 de julio.

Cristina Narbona ha criticado a Iglesias por "ocultar" a sus bases la propuesta socialista. En una entrevista en TVE, la presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, ha confirmado que la actitud de Iglesias ha hecho "decaer" la oferta, aunque Sánchez "va a coger el teléfono" a quien le llame: "Los votantes de Podemos merecen saber que se le había ofrecido la participación de miembros de Podemos en el Gobierno de España", ha señalado.

Ante el inminente inicio del debate de investidura, Narbona ha insistido en la necesidad de que haya un Gobierno en julio por el bien de la economía española y de las políticas "del cambio". A la espera de ver las posiciones finales que adoptan los grupos en el Congreso, la socialista ha reconocido que "hasta el último minuto no puede decirse si algo va a suceder o no", valorando la posibilidad de que lo que ahora no suma, acabe haciéndolo.

"Si insistimos en la abstención de PP o Ciudadanos es porque a diferencia de lo que ocurrió en 2016, en estos momentos no hay mayoría alternativa en las Cortes. Es o gobierno o elecciones", ha apuntado Narbona durante su intervención.

Sobre la reunión de este martes entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, Narbona la ha enmarcado dentro de la "cortesía" del contacto con el resto de grupos pero descartando que se vaya a pedir a ERC la abstención: "No vamos a pedirle nada a ERC porque no les vamos a ofrecer nada. Es un diálogo entre fuerzas parlamentarias pero no porque exista, como algunos pretenden, ningún tipo de pacto oculto", ha indicado.