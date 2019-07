Pedro Sánchez afrontará la primera votación de investidura el 23 de julio aunque aún no suma los apoyos suficientes

Ya hay fecha de investidura aunque no haya seguridad de superarla. Pedro Sánchez se enfrentará a la primera votación para ser designado presidente del Gobierno el 23 de julio aunque todavía no cosecha los apoyos necesarios para sortear el trámite. Será el lunes 22 a las 12:00 cuando se abra el debate con el discurso del candidato y el martes cuando tenga lugar el primer examen parlamentario, que no está previsto que supere por ser requerida la mayoría absoluta. Ese escenario lleva a que la segunda votación sea 48 horas después, el jueves 25 de julio, y en este caso Sánchez necesitará una mayoría simple que de momento tampoco consolida.

La fecha ha sido acordada entre el presidente del Gobierno en funciones y la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet, quien ha informado de la fecha tras mantener una conversación telefónica con el candidato socialista, que se encuentra en Bruselas debido a los retrasos en el reparto de altos cargos de la Unión Europea. El resto de grupos no conoció la fecha hasta un minuto antes de la comparecencia de Batet para evitar filtraciones.

En un mensaje desde Twitter ante la imposibilidad de volver a España para el anuncio, Sánchez ha insistido en que "España necesita un Gobierno cuanto antes para seguir avanzando hacia la igualdad, la transición ecológica justa, la digitalización y el fortalecimiento del proyecto europeo. El 22 de julio se inicia la Sesión de Investidura, como ha anunciado la presidenta del Congreso".

Así, la incógnita sobre el día se ha despejado tras varias semanas de incertidumbre. Aunque desde el Ejecutivo se transmitió la idea de que la investidura sería en julio, las dudas sobre la posibilidad de que no salga adelante mantenían vivas varias opciones para su convocatoria.

Los tiempos del debate

El 22 de julio a las 12:00 el candidato del PSOE iniciará el debate de investidura con una intervención sin límite de tiempo en la que solicitará la confianza de la cámara para ser investido presidente del Gobierno. Tras su discurso, la sesión se suspenderá y se reaunudará previsiblemente a las 16:00 horas con la intervención de los grupos, que dispondrán de 30 minutos cada uno en su primera intervención y de 10 minutos en el turno de contrarréplica a Sánchez una vez éste les responda, según fija el reglamento del Parlamento.

Será el día 23, una vez concluidas las intervenciones de todos los portavoces, cuando tenga lugar la votación, pública por llamamiento en la que los diputados tendrán que decir "sí", "no" o "abstención" cuando sean llamados por su nombre. Para que Sánchez sea investido ese martes, requerirá de la mayoría absoluta de la Cámara, esto es el sí de 176 diputados.

Si la primera votación resulta fallida, 48 horas después, el 25 de julio, el candidato contará con 10 minutos para volver a solicitar el respaldo de la Cámara y cada uno de los grupos, de cinco. Aquí, Sánchez necesita obtener mayoría simple (más votos a favor que en contra).

Las elecciones serían el 10 de noviembre

La clave está en la fecha de la primera votación porque es la que activa el reloj de la cuenta atrás para la repetición electoral. Desde el martes 23 de julio se abre un plazo de dos meses para que un candidato -en este tiempo puede abrirse una nueva ronda de contactos con el rey para que otros partidos, o de nuevo el PSOE, presenten sus propuestas- sea investido presidente del Gobierno. Si llegado el 23 de septiembre nadie ha sido investido presidente del Gobierno, se abrirá el plazo electoral de 47 días para repetir los comicios, que en este caso serían el 10 de noviembre.

En 2016 se sentó un precedente que promovió el cambio de la ley electoral. Ese año, para evitar que la repetición de las elecciones cayera en Navidad, los partidos modificaron la norma para introducir una disposición adicional que establecía que en caso de comicios por investidura fallida se acortaran los plazos del procedimiento electoral de 54 días a 47. Esta Modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, apunta en su disposición adicional séptima que "en el supuesto de elecciones a Cortes Generales como consecuencia de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución [investidura fracasada], el real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de la expiración del plazo de dos meses, contados a partir de la primera votación de la investidura. Dicho real decreto se publica el mismo día de su expedición y entra en vigor el mismo día de su publicación. El real decreto de convocatoria señala la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria".

Según ha reconocido Batet en la rueda de prensa, las fecha de la investidura se ha escogido tras hacer "cálculos" para que, en caso de no prosperar la tentativa, las elecciones no cayeran el domingo del puente de Todos los Santos y disminuyera la participación, algo que históricamente siempre ha beneficiado a la derecha.

Riesgo real de fracaso

La posibilidad de que Sánchez no logre la investidura sigue siendo un hecho debido a la falta de acuerdo con las formaciones 'afines'. Una vez establecida la fecha, Sánchez retomará las negociaciones con las formaciones para intentar asegurarse la segunda votación. Sin embargo, las conversaciones con su socio preferente parecen encalladas. Desde Unidas Podemos insisten en pedir representación en sillones de interés pero la otra parte "ni siquiera", aseguran, les ha ofrecido cargos intermedios.

A día de hoy, la investidura no sale adelante. Con ese riesgo Sánchez se presenta aún así, como medida de presión a Pablo Iglesias para que rebaje las peticiones a cambio de no quedar señalado como el partido que impidió un Gobierno de la izquierda. Sin embargo, además de Podemos, el candidato tiene aún que convencer a otras formaciones para garantizarse más votos positivos que negativos.

Mientras ese juego se resuelve, en el PSOE hay división sobre la idoneidad de que la repetición electoral se materialice. Iván Redondo, el ideólogo de la 'marca Sánchez' apuesta por las urnas para consolidar más escaños, sin embargo, José Luis Ábalos, del otro lado, capitanea el bando que ve un riesgo en los comicios, entre otras cosas por que la caída de Vox y Ciudadanos podría 'resucitar' una parte del voto perdido por el PP y dejar, al menos, las cosas como están ahora, sin ninguna garantía.