Torra presiona a Sánchez con votar 'no' en la investidura si no habla de autodeterminación

Quim Torra condiciona su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez la próxima semana a un referéndum sobre autodeterminación. "Si continúa usted transitando este espacio que encalla, enfanga y criminaliza la voluntad política y democrática de los catalanes, desde mi punto de vista y de acuerdo con mi conciencia, no tiene ningún sentido darle una vez más el apoyo para renovar la presidencia y, por lo tanto, mi posición es votar no a su investidura la próxima semana".

En una carta abierta publicada en La Vanguardia y dirigida al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, el president pide a Sánchez una propuesta para el pueblo de Cataluña a cambio de contar con su apoyo, que, como recuerda, ya fue fundamental para que pudiera gobernar tras la moción de censura a Mariano Rajoy: "Un gesto de generosidad y con un voto de confianza que se ha visto compensado de ninguna manera", critica.

Torra propone restablecer la conversación en base al "respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y sociales, incluido el derecho a la autodeterminación" e insta a Sánchez a volver a la "mesa del diálogo de donde no nos hemos levantado ni nos levantaremos nunca. Es con quien tienes diferencias con quien hace falta dialogar. Está en sus manos cambiar este rumbo que no lleva a ninguna parte", advierte el presidente catalán en la misiva y reprocha a Sánchez que no haya atendido a la solicitud de verse planteada hace un mes, según relata.

Lo cierto es que a pocos días de la votación (así serán los tiempos y turnos de palabra), Sánchez sigue sin sumar. Mientras el candidato a ser investido intenta evitar que su Gobierno dependa de nuevo apoyo de los independentistas, Torra ejerce presión consciente del valor que tiene cada voto o abstención. "Recuerde que no se puede gobernar contra Cataluña", concluye Torra.

Esta carta, además del pulso a Sánchez es una muestra más de la distancia entre los propios independentistas. La posición de Torra contrasta con la que ayer anunció el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien, tras verse con Adriana Lastra, planteó la posibilidad de no bloquear el intento de Sánchez, si bien no desveló si el gesto se materializará a través del voto positivo o de la abstención.

Si bien, el desencuentro además de entre ERC y JxCat también se da en el seno de estos últimos, donde hay voces como las de los tres presos del procés diputados -Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez- que ya solicitaron a Torra que el partido se abstuviera para facilitar la formación del Gobierno socialista.