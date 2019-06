Iglesias desliza que Podemos debería ocupar carteras como Trabajo y Hacienda en el Gobierno de Sánchez

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en un Gobierno de Coalición ocupando carteras que tengan que ver "con la aplicación de derechos sociales". Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar, por lo que pedirá estar en el Ejecutivo, y espera que al igual que ellos "no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE", éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.

En una entrevista en TVE, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal, por lo que sugiere las carteras ministeriales de Hacienda y Trabajo.

Para nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales, Iglesias exige al PSOE que no ponga vetos, y ha añadido que cuando "uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar". "Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él", ha apostillado, reforzando así la idea de que él debe estar en el Consejo.

Además, ha añadido que nadie debe ser tan "ingenuo" de pensar que a tanta distancia de la mayoría absoluta, por el PSOE, puede ir en solitario. Así, ha hecho la predicción de que finalmente a pesar de las presiones "la racionalización de las matemáticas se va a imponer" y acabará dándose un gobierno de coalición en el que Unidas Podemos esté en la proporción que le corresponde por sus 3,7 millones de votos.

Iglesias se ha mostrado convencido de que esa situación acabará dándose, a pesar del "cortejo a la derecha" que ha realizado el PSOE en las últimas semanas. "Nosotros tenemos una cosa clarísima, si no estamos en el gobierno no va a haber políticas progresistas", ha insistido.

En este punto, al líder 'morado' le ha llamado la atención que tanto Tximo Puig en la Comunidad Valenciana como Francina Armengol en Baleares negocien con Podemos, mientras que en el plano estatal, con una correlación de fuerzas mejor para la confluencia de Unidas Podemos, el PSOE "parezca más interesado en acuerdos con la derecha".

Iglesias no quiere que Sánchez se apoye en Podemos para la investidura y luego pacte con PP y Cs

Así, Iglesias ha insistido en entrar en el Ejecutivo como herramienta para garantizar un programa de Gobierno progresista, y ha apuntado que hay muchos puntos de las medidas propuestas por el PSOE que les parecen adecuadas. Para que estas se lleven a cabo, debe entrar Podemos, porque "el programa por muy precioso" que sea, sin ellos no se va a garantizar.

Pretende así Iglesias vencer a la otra opción que plantean los socialistas, que es la de la geometría variable, y que a su juicio llevaría a que PSOE pacte con Podemos para la investidura, y luego lo importante lo trabaje con PP y Ciudadanos.

A la pregunta de cual sería la respuesta de su formación si Sánchez llega a la investidura sin ofrecerles formar parte del Ejecutivo, Iglesias ha subrayado que uno llega a esa cita parlamentaria con los apoyos atados y que no concibe que el presidente en funciones "sea tan irresponsable de presentarse sin acuerdo de gobierno". "Que un candidato sea capaz de presentarse así no es serio ni responsable", ha añadido.