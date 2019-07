Podemos valora abstenerse en vez de votar contra Sánchez para evitar identificarse con la derecha

Eduardo Ortega Socorro Madrid

La consulta abierta por Podemos para que su militancia decida el voto de sus diputados en la investidura no ha gustado en el PSOE, razón por la que el secretario general y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha dado por rotas las negociaciones. Sin embargo, desde formación morada consideran que si la opción que decide su militancia es la 1, es decir, la del Gobierno de coalición al que se niegan los socialistas, su voto no tiene que por qué ser un 'no' a Sánchez. Según indican fuentes de la formación, también valoran la abstención.

"Dependerá de las propuestas que lleve al debate de investidura", indican desde la formación morada, considerando que "una abstención no es neutral, indica un posicionamiento" que facilitaría determinados esquemas de cara al futuro. Concretamente, consideran que permitiría dejar la puerta abierta de cara a un acuerdo para una potencial investidura en septiembre.

Cambio del relato

Además, de esta manera, Unidas Podemos evitaría caer en el mismo voto que Partido Popular, Ciudadanos y Vox, es decir, los partidos de derecha, evitando así el relato que, desde su punto de vista, se intenta imponer desde Ferraz de que votar contra Sánchez es votar contra la izquierda.

Una abstención de Unidas Podemos no impediría, matemáticamente la investidura de Sánchez, aunque la carambola que requeriría sería extremadamente complicada y un milagro político.

Negociaciones bloqueadas

Mientras tanto, las negociaciones siguen bloqueadas a la espera de que "el candidato a la Presidencia del Gobierno las decida reabrir", ha indicado Irene Montero, portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, al salir de la Junta de Portavoces. "Su investidura es posible en julio, pero también en septiembre, que se retiren las líneas rojas", entre las que se encontrarían vetos como que Pablo Iglesias pudiera ser ministro o vicepresidente de Gobierno.

En este sentido, asegura que su formación iría a una negociación "integral", es decir, de programa y miembros al mismo tiempo, sin las supuestas "líneas rojas". Sobre las protestas de Sánchez sobre la consulta abierta por la formación morada a los afiliados, ha recordado que es un "ejercicio de salud democrática. Si el PSOE también preguntase, quizá estaríamos más cerca de un acuerdo".