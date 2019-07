Teresa Rodríguez y Rufián arremeten contra la consulta interna convocada por Podemos sobre el pacto con Sánchez

Cabía esperar críticas desde el PSOE a la consulta a las bases convocada por Podemos sobre el posible pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, una de las mayores andanadas ha llegado desde la propia formación 'morada'. Su autora ha sido una crítica habitual con la actual dirección, la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez. Su rapapolvo en Twitter a la consulta ha sido secundado por el portavoz de ERC, en el Congreso, Gabriel Rufián.

Tras conocer las preguntas de la consulta auspiciada por la cúpula de Podemos -elegir entre un Gobierno en solitario del PSOE o uno de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos-, Rodríguez ha desenfundado el arma en Twitter.

No voy a votar en la consulta sobre el pacto de gobierno con el PSOE (Abro hilo)



1. Por la forma:

Las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta. pic.twitter.com/YDjdgxn2jA — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 12 de julio de 2019

"No voy a votar en la consulta sobre el pacto de gobierno con el PSOE por la forma: las opciones son abiertamente tendenciosas. La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta", ha escrito comenzando un hilo de Twitter.

"La pregunta tal y como está planteada es abiertamente tendenciosa, olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa", reitera Rodríguez en su argumentación.

Por otro lado, la líder de Podemos en Andalucía, ha criticado también la consulta "por el fondo": "Importa el para qué, si no hay derogación de las reformas laborales, de la 'Ley mordaza', del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar. Espero sinceramente estarme equivocando, pero no será por no haber planteado mis argumentos con claridad y sin trampas".

Su hilo de Twitter ha sido contestado con un revelador "Amén" por parte de Rufián. La opinión de la ahora mismo principal voz de ERC no es cuestión menor, ya que una presión de los republicanos hacia Podemos de cara a una investidura de Sánchez que salga adelante y evite unas nuevas elecciones en las que la derecha sume más apoyos podría ser determinante.