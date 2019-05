Pablo Iglesias reconoce el batacazo de Podemos pero no descarta entrar en el Gobierno de Sánchez

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha convocado a los medios este lunes en la ha sido su primera aparición pública tras conocerse los malos resultados cosechados por su formación en las elecciones municipales y autonómicas celebradas este domingo. Ha aprovechado para reconocer la debacle morada pero sigue apostando por formar parte del futuro Gobierno del PSOE.

Tras reconocer el batacazo, Iglesias ha anunciado un Consejo Ciudadano estatal para las próximas semanas y ha asegurado que a pesar de la disminución del apoyo "no nos rendimos" y trabajarán para ayudar a conformar nuevos gobiernos que incentiven los derechos sociales haciendo uso en Comunidades y municipios de su "enorme peso estratégico".

"La imagen de división que ha dado la izquierda es algo que ha contribuido a que, por desgracia, la derecha mantenga la Comunidad y recupere el Ayuntamiento", ha dicho el líder de Podemos, que cree que la autocrítica también tiene que ser por parte de los "aliados".

El cargo, a disposición de los inscritos

Sobre una posible dimisión, Iglesias ha dicho que su cargo está siempre a merced de los inscritos pero ha señalado los 3.700.000 votos que mantiene su formación. En este sentido, Iglesias ha dicho que "no vamos a pedir nada que no nos corresponda", un argumento que puede ahondar en la idea de obtener algún Ministerio, que no ha descartado: "Somos conscientes de las fuerzas que tenemos y no vamos a poder pedir muchos elementos que nos gustaría llevar a la práctica"

La de Iglesias era una de las comparecencias más esperadas a pesar de haber perdido gran parte del peso cosechado en 2015. Precisamente su continuidad en el cargo de secretario general ya se vio cuestionada incluso antes de las generales.

Con el Gobierno del país pendiente de negociarse, Iglesias busca hueco en algún ministerio a cambio del apoyo a Sánchez ante una investidura en la que también puede haber sorpresas. Sin embargo, el batacazo de Podemos el 26-M podría alejar el pacto de Gobierno, a falta de un pronunciamiento en este sentido del líder del PSOE.

