Iglesias renuncia a entrar en el Gobierno para que haya acuerdo con Sánchez, pero le pide que no haya más vetos

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, da un paso al costado y renuncia a entrar en el Ejecutivo solo 24 horas después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, reconociese en público que no le quiere en su gabinete y que su presencia en el Consejo de Ministros era el "principal escollo" en la negociación entre PSOE y Unidas Podemos. En cualquier caso, Iglesias ha pedido a Sánchez que no haya más "vetos" aparte del suyo.

"No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos", ha escrito Iglesias en su perfil de Facebook.

"El PSOE dice que el único escollo que evite ese Gobierno de coalición soy yo. He estado reflexionando estos días. Mi presencia en el Consejo de Ministros no va a ser problema siempre y cuando el PSOE asuma que no puede haber más vetos y que la presencia de Unidas Podemos tienen que ser proporcional a los votos y que la propuesta la va a hacer Unidas Podemos. He trasladado esto a Pedro Sánchez y a Pablo Echenique para que comunique nuestra voluntad al PSOE de negociar un Gobierno de izquierdas, programa y equipos. Un acuerdo integral para sacar adelante la investidura la semana que viene", asegura Iglesias en el vídeo.

Esta decisión de Iglesias se produce también pocas horas después de trascender que un 70% de los inscritos en la consulta interna de Podemos sobre el pacto con Sánchez abogase por el Gobierno de coalición con Iglesias dentro y no por un Ejecutivo monocolor del PSOE. El apoyo de las bases suponía un esperado espaldarazo a Iglesias, sin embargo ahora el líder 'morado' se echa a un lado.

Tras asegurar ayer Sánchez y otros cargos del Gobierno como Carmen Calvo que la última oferta del PSOE era ya la de incorporar a dirigentes de Podemos "cualificados" que no fueran el propio Iglesias, este viernes la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra y la ministra portavoz, Isabel Celáa, admitían abiertamente que otros altos dirigentes de Podemos como Irene Montero, Pablo Echenique o Rafael Mayoral podrían entrar en el Ejecutivo.

Desde la formación 'morada' se aseguraba que vetar a Iglesias era vetar a los demás miembros y llamaban al PSOE a reconsiderar su propuesta sobre Iglesias. Al mismo tiempo, seguían sosteniendo que se debatían entre la abstención y el 'no' en la investidura de Sánchez la próxima semana. El anuncio de Iglesias supone un giro absoluto en el escenario.