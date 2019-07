Montero, Echenique, Mayoral... Los miembros de Podemos que sí acepta Sánchez para el Gobierno

Pedro Sánchez está dispuesto a negociar la entrada de miembros de Podemos en el Gobierno, y no ha negado que pueda incorporarse la portavoz de la formación 'morada', Irene Montero. "El principal escollo es Iglesias", ha señalado.

"Hablemos de la participación de otros miembros de Podemos", ha apuntado Lastra este viernes en una entrevista en RNE en referencia a la posible incorporación de otros dirigentes del partido, como Pablo Echenique, Rafael Mayoral o Irene Montero.

Tras ser preguntada directamente por la posibilidad de que sea Montero quien forme parte de un gobierno de coalición tras el veto explicitado por Pedro Sánchez al líder de Podemos, Pablo Iglesias, Lastra no lo ha negado. En este sentido, la portavoz socialista no ha rechazado que Montero pueda ocupar un ministerio, insistiendo en que el "escollo" de la participación de Podemos en el gobierno es Iglesias, ya que es líder de un partido político y a su juicio, "no puede haber dos voces en el Gobierno".

"Ayer Sánchez le hizo una oferta generosa a Podemos y vamos a negociar quién entra en el Gobierno"

Lastra considera que "no puede haber un vicepresidente que diga que hay presos políticos en España" como ha asegurado Iglesias con respecto a los presos independentistas. "Ayer Sánchez le hizo una oferta generosa a Podemos y vamos a negociar quién entra en el Gobierno", ha explicado Lastra, que espera una respuesta positiva de Podemos y que finalmente se negocie un gobierno de coalición. "Hay que negociar la participación", ha admitido, "pero no me la imponga usted", ha añadido, sobre las exigencias de Iglesias para ocupar cargos en el Ejecutivo.

Después de que Sánchez dijera que Iglesias no defiende la democracia española, la vicesecretaria general socialista ha insistido en que si el PSOE pensara que Podemos no es democrático, "no se hubiera sentado a negociar con ellos". Por tanto, espera que Podemos acepte la última oferta del PSOE, un gobierno de coalición que asegure la investidura y comience "cuanto antes" la legislatura. "Estamos esperando la respuesta de Podemos para que nos podamos sentar a hablar de su participación en el Gobierno", ha subrayado.

Irene Montero: "El debate no es de nombres"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado este viernes que su formación no pone líneas rojas al PSOE para formar un gobierno de coalición tras el veto expresado por Pedro Sánchez a la incorporación de Pablo Iglesias en un futuro gabinete.

En una entrevista en la Cadena SER, Montero ha recordado que Podemos está planteando las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "sin vetos, ni líneas rojas", descartando que la entrada de Iglesias en el Gobierno es condición sine qua non sea necesaria para el pacto.

Sobre la posibilidad de que sea Montero quien entre en el Gobierno, la dirigente de Podemos ha esquivado la pregunta asegurando que el debate "no es de nombres".

Al igual que Pablo Iglesias, Montero cree que pese a la tensión dialéctica de esta semana entre ambos partidos, Montero cree que el acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición "caerá por su propio peso", ya que rectificará su posición y se abrirá a compartir el gobierno con Podemos.

Con todo, ha criticado que este jueves Sánchez dijera que no se dan las condiciones para que Iglesias sea ministro y asegurara que necesita un vicepresidente que defienda la democracia española. "Ya hemos hecho una vez presidente a cambio de nada. Quien defendió la moción fuimos nosotros y fue Pablo Iglesias", ha recordado Montero, afeando las "hostilidades" del PSOE en la negociación.

Echenique pide el 'no' por el veto

Uno de los 'elegidos', Pablo Echenique, ha salido en defensa de Iglesias y ha advertido del "peligroso precedente antidemocrático" que supone el veto de Pedro Sánchez al líder de Podemos. Por eso, busca que el partido morado vote 'no' a la investidura.

En una entrevista en TVE, Echenique ha indicado que "vetar al líder de un partido es tanto como vetar a un partido" y ha recalcado que el veto a Iglesias abre un "precedente peligroso", porque hay que respetar a los candidatos de cada formación. "Este veto abre un camino peligroso en la democracia, vetar al líder de una formación usando mecanismos que no son democráticos", ha insistido.