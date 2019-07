ERC espera un pacto PSOE-Podemos para fijar su voto y JxCat ve difícil apoyar a Sánchez

A pesar de que el anuncio inicial indicaba que este viernes se iban a descifrar para Pedro Sánchez algunas incógnitsa de cara a su investidura de la próxima semana, ni ERC ni JxCat ni EH Bildu han concretado cuál va a ser su voto.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha decido no desvelar el sentido del voto de su grupo en el Congreso de los Diputados ante la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos. ERC no se puede pronunciar sobre algo que "no existe", ha indicado Rufián a los periodistas tras concluir la reunión del partido y ha vuelto a pedir a PSOE y Podemos que, por responsabilidad, lleguen a un pacto para desencallar la legislatura.

"Por ERC no será" es lo único que deja claro Rufián, quien ya indicó tras reunirse con Adriana Lastra que no bloquearán la investidura. No entra en más detalles sobre qué hará si PSOE y Podemos eventualmente llegan a un acuerdo antes del pleno o que hará si no llegan a ninguno.

En cuanto a JxCat, Laura Borràs ha señalado este viernes que su voto no se conocerá hasta escuchar el discurso de Sánchez en el debate de investidura. Sí ha matizado la diputada que de momento "no se dan las condiciones" para que el candidato socialista reciba su apoyo.

Borràs, enrueda de prensa, ha criticado la actitud de Sánchez de los últimos días, asegurando que se comporta "con arrogancia, como si hubiera ganado con mayoría", y le ha reprochado que no haya sido capaz de negociar con los demás grupos parlamentarios, en referencia a los contactos personales que ha tenido el candidato con Unidas Podemos, PP y Ciudadanos.

Esta semana, el president Quim Torra escribía una carta con Sánchez como destinatario en el que amenazaba con votar 'no' en la investidura si no hacía una propuesta concreta para Cataluña, incluyendo el derecho a la autodeterminación. Desde el Gobierno en funciones era Carmen Calvo quien respondía que no dialogarían sobre esa condición.

Por su parte, EH Bildu ha informado de que el líder del PSOE no tendrá el "apoyo activo" de la coalición soberanista, pero tampoco obstaculizará su investidura. Así, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, tampoco ha querido concretar cuál va a ser el sentido del voto de EH Bildu, pero ha asegurado que, en todo caso, con "la postura que considere adecuada".