Ben Laidler (eToro): "Las compañías necesitan prestar más atención a los inversores minoristas"

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Este refrán español podría aplicarse a Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de multiactivos eToro, conocido por sus comentarios escuetos, directos e incluso canallas. En su reciente entrevista por videollamada con elEconomista.es arremetió duramente contra el Banco Central Europeo (BCE): "Necesitan empezar a hacer algo contra la inflación", aseveró, aunque no es de los que esperan para este año una subida de los tipos de interés en 50 puntos básicos de una 'tacada' en la eurozona.

En la conversación con este periódico, este experto no solo dio su visión de la política monetaria, sino que habló del panorama general en los mercados, donde está creciendo el miedo a una recesión. Además, advirtió de que si los beneficios de las compañías bajan en el segundo trimestre, la corrección en las bolsas será "mucho peor" en los próximos meses.

Pese a todo, Laidler es de los que opina que es mejor no salirse del mercado. "Siempre hay algo por lo que preocuparse", argumentó. Y resaltó el "gran cambio estructural" que están viviendo los mercados, con los inversores minoristas ganando cada vez más peso.

Está asumido que los bancos centrales serán más hawkish (o restrictivos) en lo que queda de año. Pero si la ralentización de la economía global continúa, ¿piensa que se verán forzados a desacelerar también y volverse otra vez más dovish (o acomodaticios) en 2023?

Es una gran pregunta. Mi primera observación es que los distintos bancos centrales están en situaciones diferentes. La Fed está siendo muy agresiva y otros bancos centrales no han empezado todavía [a endurecer su política monetaria]. La Fed está mostrando el camino a todo el mundo.

Estamos viendo a la inflación tocando techo, me parece que acabamos de ver el techo en los intereses [de los bonos soberanos]. Y ahora lo que estamos viendo hacer al mercado es dar un paso atrás y comprobar que algunos de sus peores temores con la inflación y los intereses están empezando a atenuarse un poco. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que estamos más preocupados por una recesión que antes.

Los mercados prevén, correctamente, en mi opinión, que los bancos centrales serán sensibles a esto. La banca central va a quitar la aguja de inyección [de liquidez y estímulos] a economías que están desacelerándose sin empujarlas a una recesión. Aquí es donde estamos.

Christine Lagarde repitió este martes [24 de mayo] que la actual inflación está provocada por el lado de la oferta, no de la demanda. ¿Puede el BCE hacer algo contra este tipo de inflación o se escapa de su control?

Tiene parte de razón, pero no del todo.

Cualquier decisión que tomen el BCE o la Fed apenas tendrá efecto en los problemas de cadena de suministro en China o en la [influencia de] la guerra en Ucrania en los precios de las materias primas. Y esto tiene una influencia significativa en la inflación.

Pero otro gran factor que ha provocado la inflación es lo ajustados que están los mercados laborales. El desempleo en muchas economías, no todas (y España es definitivamente una de las excepciones), está en mínimos desde hace décadas. Y los bancos centrales no hablan de eso.

"Los tipos quizás solo sean útiles para afrontar parte del problema, pero eso no sirve de excusa para no hacer nada"

Así que, sí, los tipos de interés no son la herramienta [de política monetaria] perfecta. Y sí, la inflación provocada por la demanda no es la única que existe. Pero tú usas las herramientas que tienes, y los tipos son la única que tienen los bancos centrales. Y quizás solo sean útiles para afrontar parte del problema, pero no creo que eso sirva de excusa para no hacer nada. No es el escenario perfecto, pero es donde están.

¿Cree que el BCE subirá los tipos en 50 puntos básicos este año?

Sí [aunque no de una sola vez]. Pienso que hará más que eso. Christine Lagarde prácticamente dijo esta semana que empezarán a subir los tipos de interés en julio y el mercado está diciendo que habrá cuatro alzas [de 25 puntos básicos cada una] este año.

No estoy seguro de si veremos cuatro subidas, ( ) pero el BCE está definitivamente por detrás de la curva cuando miras a los demás bancos centrales. Puedes contar con una mano el número de bancos centrales de todo el mundo que no han subido los tipos de interés.

"Puedes contar con una mano los bancos centrales de todo el mundo que no han subido los tipos de interés"

La inflación [en la eurozona] es cuatro veces más alta que el objetivo del BCE. Y pienso que necesitan empezar a hacer algo al respecto.

¿Piensa que la eurozona está en un periodo de estanflación?

Si defines estanflación como elevada inflación y recesión, diría que probablemente no. [Ríe]. Sí, la inflación es muy alta, creo que estamos muy cerca del pico, pero considero que el debate trata más sobre cómo va a disminuir la inflación, y creo que lo hará muy lentamente. No pienso que la eurozona se dirija a una recesión (...). Vemos una desaceleración, pero no creo que se transforme en una recesión.

El crecimiento económico es resistente. Los consumidores están bajo presión, pero están en 'buena forma'. Y también las empresas: hemos visto [en el primer trimestre] aumentos de beneficios muy fuertes, incrementos de márgenes también muy fuertes...

¿Podemos llamarlo entonces lentoflación (slowflation), como hizo el BCE hace unos meses?

Perdón, ¿llamarlo cómo?

Lentoflación. "Lento" y "flación".

[Ríe]. Sí, eso suena bien.

En marzo escribió sobre el 'Manual de juego de inversión en estanflación', basándose en los años 70. Hablaba de algunos sectores como las materias primas, inmobiliario, seguro médico... Sin embargo, algunos economistas aseguran que la situación actual es diferente a la de hace 40-50 años. ¿Sigue pensando que este playbook es útil para invertir?

Es cierto que no se va a repetir lo que pasó en los años 70, pero fue la última vez que tuvimos algo parecido al escenario actual de inflación y crecimiento. Es un 'manual' útil, pienso que es aplicable. Con 'activos duros' (hard assets) que dan algo de protección frente a la inflación.

No creo que veamos una inflación al 2% por bastante tiempo, así que sigo pensando que estos 'activos duros' como las materias primas, como el inmobiliario, van a seguir proporcionando protección frente a la inflación.

Lo opuesto a los 'activos duros' son sectores como el de los seguros médicos, que tienen flujos de caja estables, de mucha 'protección'. Los consumidores vamos a seguir consumiendo comida, en seguros médicos, independientemente de si el crecimiento económico está en auge o hay una recesión.

"Si te sales de los mercados, luego es más difícil volver. Siempre hay algo por lo que preocuparse"

Si damos un paso atrás, yo creo que te interesa estar invertido. ( ) Si te sales de los mercados, luego es más difícil volver. Siempre hay algo por lo que preocuparse.

La mala noticia es que hay muchos riesgos. Hemos hablado de estanflación, recesión... y puedo seguir alargando la lista. Pero la clave está en estar invertido al tiempo que se gestionan esos riesgos. ¿Cómo se hace? Considero que la asignación de activos en los [mencionados] hard assets es muy importante.

Pasamos de la economía a las compañías. Cuando Amazon anunció su división de acciones, escribió que "las tecnológicas de gran capitalización están tomando la delantera en los splits, pero muchas otras deberían seguirlas". "Hay mucho por hacer", añadió. ¿Se atrevería a adivinar qué compañías podrían anunciar splits en el corto plazo?

No nos gusta adivinar. Pero creo que cualquier compañía con un precio muy alto [en bolsa] debería considerar hacer un split. Pienso que los inversores minoristas se han vuelto más importantes que antes de la pandemia. Me parece que las direcciones de algunas empresas no captan estos cambios en el mercado. Las divisiones de acciones no suponen un gran cambio para inversores institucionales, pero sí pueden serlo para los minoristas.

Es un panorama general. No se trata solo de splits. Las compañías necesitan, de alguna manera, no de todas las maneras, prestar más atención a los inversores minoristas.

Los mercados estaban hechos para los inversores institucionales, pero los minoristas han pasado a participar mucho más en los últimos años ( ). Los splits solo son una consecuencia de eso. Hay un gran cambio estructural. Y creo que las compañías necesitan aceptarlo.

Por último, ¿qué consejo daría a los inversores que están 'luchando' contra la alta inflación actual?

[Piensa]. Diversificación, tener en cuenta todo tipo de activos. Quizás sientan que no hay donde esconderse, pero creo se equivocan. Hay algunos activos [donde 'protegerse'] como las materias primas, las energéticas... También [deben pensar] en diversificación geográfica: hay una larga lista de mercados (España, Reino Unido, Australia, Canadá, Noruega...) que tienen valoraciones baratas, con materias primas 'protectoras', activos defensivos...

Hay muchos lugares donde no solo puedes seguir invertido, sino también gestionar los riesgos actuales. Centrarse en materias primas, en inmobiliario, en [acciones con] valoraciones baratas.

Estamos en un mundo diferente al de hace un par de años, con menos crecimiento, más inflación y más volatilidad. Ello te lleva a hacer cosas diferentes, a diversificar. Lo que estamos viendo este año es que se puede hacer.

La clave aquí es cómo estoy invertido y gestiono los riesgos, sin perder mucho dinero, hasta que vuelva el mercado alcista. Más pronto o más tarde, pero volverá.

¿Piensa que este nuevo mundo, este nuevo mercado, es accesible para todo tipo de inversores? ¿O solo lo más arriesgados pueden sobrevivir a esta volatilidad, a la situación actual?

El mercado actual es más accesible que nunca. Hay más ETFs [fondos cotizados], que te dan mucha más diversificación a bajo coste, para cualquier índice o activo en el mundo, que nunca antes. Hay plataformas como eToro que te dejan invertir gratis [sin comisiones] en acciones fraccionadas, lo que ayuda a diversificar tu cartera: no necesitas miles de dólares para comprar una sola acción, puedes comprar solo una parte y repartir el resto de tu dinero en otros activos.

Lo que quiero decir es que los mercados son más accesibles que nunca, la diversificación a bajo coste es más accesible que nunca. Y creo que eso es una gran ventaja para los inversores minoristas frente a los institucionales.