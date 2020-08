EFE EFE 03/08/2020, 14:33 Mon, 03 Aug 2020 14:33:12 +0200

"Varias vacunas se encuentran en la fase tres de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte, pero ahora mismo no hay una panacea, y quizá no la haya nunca".