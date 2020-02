Las bolsas europeas rebotan y el Ibex 35 tantea los 9.400 puntos en el arranque de febrero

Las bolsas de Europa intentan dejar atrás las fuertes pérdidas de enero y empezar febrero con mejores sensaciones. Los parqués rebotan este lunes a pesar de los fuertes descensos registrados en las plazas de China por miedo a la propagación del coronavirus, donde la mayoría de los parqués han vuelto hoy de vacaciones. El Ibex 35 se suma al verde y tantea de nuevo el nivel psicológico de los 9.400 puntos. Si se atiende al análisis técnico, pese a las alzas de hoy, lo que deben esperar el Viejo Continente en el más corto plazo son caídas. Con todo, los inversores tienen la atención puesta esta jornada en los datos de los sectores manufactureros.

Los principales parqués europeos intentan las alzas en el inicio del segundo mes del año, pero con evidente debilidad. Han comenzado el año con marcadas pérdidas (superiores incluso al 2% en el caso del selectivo de referencia, el EuroStoxx 50). Además, la jornada de hoy ha estado precedida por fuertes desplomes en las bolsas de la China continental.

La mayoría de las plazas del gigante asiático han permanecido cerradas desde el 23 de enero, en un principio por la celebración del Nuevo Año Lunar y posteriormente por una decisión de las autoridades para evitar una mayor propagación del coronavirus que tiene en jaque al país. Por tanto, la vuelta de vacaciones de la renta variable china no ha sido nada agradable.

En concreto, la bolsa de Shanghai, tomada como referencia en el gigante asiático, ha perdido un 7,72% este lunes. Ello supone su mayor caída en un solo día desde hace casi cinco años.

Sin embargo, la jornada de hoy podría haber sido peor si no hubiera sido por la gran inyección de liquidez que anunció el domingo el Banco del Pueblo de China (el banco central del país) de 1,2 billones de yuanes, anticipando un auténtico 'lunes negro' en las bolsas del gigante asiático. También bajó 10 puntos básicos los tipos repo al tiempo que la Comisión Reguladora de Valores de China limitó las posiciones cortas hasta nuevo avisó, según recoge Bloomberg.

Tal y como explican los analistas de Link Securities en su informe diario, las inyecciones de liquidez han evitado "un crash de los mercados de valores chinos", lo que ha servido "para calmar los ánimos de los inversores" y permiten las compras moderadas en Europa. Los futuros norteamericanos también anticipan un rebote en Wall Street, donde se vivieron fuertes pérdidas el viernes.

Margen de caída

No obstante, las compras de hoy no pasan de ser moderadas, haciendo evidente que "los mercados están asustados" por el nuevo coronavirus, como señalaban Harry Richards y Matthew Pigott, analistas de la gestora Jupiter AM, en un comentario del viernes.

De hecho, si se atiende a análisis técnico, la renta variable europea tiene un margen de caída del 3,5% desde sus niveles actuales. Como explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader, está en "un proceso correctivo" en el corto plazo.

Así, el EuroStoxx 50 puede descender próximamente hasta los 3.525 puntos. Actualmente se mueve en torno los 3.650 enteros, y tiene su primer soporte o "zona de giro potencial" en los 3.595 puntos.

Por su parte, el Ibex 35 puede sufrir "una corrección más profunda" hasta, "cuando menos", los 9.225 puntos, asegura el experto. El principal selectivo bursátil español cotiza hoy en torno el nivel psicológico de los 9.400 enteros que perdió al final de la semana pasada.

"Entre esos 9.225 y los 9.100 puntos, que es el origen del último impulso alcista de los últimos meses, consideramos que la tendencia alcista tratará de retomarse", anticipa Cabrero.