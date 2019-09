El Ibex 35 encara la recta final del trimestre con alzas sobre los 9.200, pero su recorrido es limitado

Septiembre está a punto de acabar y, con él, el tercer trimestre del año. Las bolsas de Europa encaran esta recta final con clara debilidad. Cotizan la sesión de este lunes con signo mixto. El Ibex 35 lo hace con subidas moderadas, en niveles que no tocaba desde hace dos meses sobre los 9.200 puntos. Eso sí, los expertos advierten de que sus ganancias están limitadas en el corto plazo. Y todo a las puertas de un décimo mes del año que se avecina 'movidito'.

Las bolsas ponen hoy punto y final a unos meses de verano más que agitados. Todos los frentes que estaban abiertos previamente se han mantenido con la misma incertidumbre, o incluso han ganado más. Entre todos ellos destaca la guerra comercial entre Estados Unidos y China, asunto sobre el que este mismo fin de semana han surgido nuevos titulares.

La agencia de noticias Bloomberg publicó que el gobierno norteamericano estaba estudiando prohibir la cotización de las compañías del gigante asiático en las bolsas de EEUU, además de limitar la inversión de las empresas estadounidenses en China. Una información que fue posteriormente desmentida por la portavoz del Tesoro, Monica Crowley.

Está previsto que delegaciones de ambos países, las dos mayores potencias económicas del mundo, se reúnan la semana que viene. Aunque no se han confirmado fechas concretas de manera oficial, la CNBC adelantó que las negociaciones 'cara a cara' se retomarán en Washington los días 10 y 11 de octubre, jueves y viernes.

Este será el primer contacto en persona entre ambas partes tras la gran escalada arancelaria que se vivió a mediados de agosto, y que fue uno de los principales causantes de las fuertes pérdidas que sufrió en el mes la renta variable europea.

El conflicto arancelario entre Estados Unidos y China se remonta a hace prácticamente un año, y sus efectos negativos en la economía mundial cada vez son más evidentes. Este mismo lunes se ha conocido que las manufacturas del gigante asiático ya suman cinco meses a la baja pese a superar las expectativas de los analistas. Asimismo, la producción industrial de Japón cayó un 1,2% en el octavo mes del año, mucho más de lo esperado.

Agenda macro intensa

Estas dos referencias no son las dos únicas que se esperan para hoy, ni mucho menos: en la Eurozona se publicará la tasa de desempleo de agosto, al igual que en Alemania (donde se mantuvo al 5%), donde también se publicará el índice de precios de consumo (IPC); en Italia se dará a conocer igualmente la tasa de inflación y la de paro; y en Reino Unido, el IPC y el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre.

Dichas dos últimas referencias también se han conocido en España: la inflación se queda en mínimos de agosto de 2016 al tiempo que la economía creció un 0,4% entre abril y junio, su menor ritmo en tres años. Unas noticias que no parecen tener un gran impacto en el mercado de renta fija.

El interés del bono español se eleva ligeramente este lunes, al igual que el de su homólogo alemán (y referencia), el bund. Así, el 'papel' nacional se sitúa hoy en el 0,16% mientras el germano se encuentra en torno al -0,55%. La prima de riesgo, que mide el diferencial entre ambas deudas soberanas, sube en consecuencia a los 72 puntos básicos.

Un octubre 'movidito'

Cabe destacar que las referencias conocidas este lunes no son más que el 'pistoletazo de salida' de la semana. Como anticipan desde Link Securities, mañana se publicará la inflación de toda la Eurozona y los índices PMI manufacturas de septiembre. Esto último también en Estados Unidos, donde el viernes se conocerán los datos de empleo del noveno mes de este 2019.

Más allá de los datos macro que se conocerán los próximos días, el décimo mes del año se antoja 'movidito' con todos los asuntos que siguen en el aire. Además de todo lo que pueda devenir de las negociaciones entre Estados Unidos y China, los inversores y analistas estarán pendientes del Brexit, es decir, el 'divorcio' entre Reino Unido y la Unión Europea (UE).

"Si no podemos cerrar un acuerdo, pienso que lo mejor es salir en cualquier caso"

La fecha 'tope' para que el país salga del bloque comunitario es el 31 de octubre tras la prórroga del pasado marzo. Así, mientras sobrevuela la amenaza de una moción de censura sobre el primer ministro británico, Boris Johnson, desde el gobierno insisten en que habrá Brexit sí o sí a finales de mes, ya sea habiendo o no acuerdo con la UE. "Si no podemos cerrar un acuerdo, pienso que lo mejor es salir en cualquier caso e irse sin pacto. No es perfecto, pero lo apropiado es que salgamos el 31 de octubre", ha asegurado hoy el ministro de Finanzas de Reino Unido, Sajid Javid, según informa Reuters.

Con todo, la libra cotiza hoy al alza en su cruce con el dólar, sobre los 1,23 'billetes verdes'. Por su parte, el euro cede terreno frente a la moneda norteamericana, bajo los 1,1 dólares.