Las bolsas europeas moderan las alzas en su tercer día de rebote y el Ibex 35 'ataca' los 8.000 puntos

Las principales bolsas de Europa alargan las subidas por tercer día consecutivo. Este miércoles se anotan ganancias moderadas con las últimas noticias positivas respecto las vacunas contra la covid-19 como telón de fondo. El mercado italiano lidera los avances (+2%) animado, además, por la posibilidad de que Mario Draghi sea el próximo primer ministro del país transalpino. En España, el Ibex 35 alcanza los 8.000 puntos por primera vez en casi dos semanas respaldado por el sector financiero y, especialmente, por Banco Santander (uno de sus 'pesos pesados') cuyos resultados del año pasado están siendo bien recogidos en el parqué. No obstante, si se atiende al análisis técnico, el rebote de esta semana no es suficiente para alejar riesgos en el más corto plazo.

La jornada en el Viejo Continente ha vuelto a estar precedida por ganancias generalizadas en las plazas asiáticas. En Tokio, el Nikkei 225 se ha anotado otro punto porcentual. También el Kospi surcoreano, que se acerca así un poco más a sus máximos históricos (aunque todavía están a un 2,5%).

La renta variable asiática ha copiado el rumbo tomado ayer por la bolsa de Nueva York, donde los selectivos de referencia subieron por encima del 1%. Y las alzas continuarán previsiblemente este miércoles en Wall Street, aunque de forma más contenida, según anticipan los futuros. La atención está puesta especialmente en las cuentas de dos big tech como son Alphabet (matriz de Google) y Amazon.

Agenda económica del día

Asimismo, la apertura del mercado al otro lado del Atlántico estará precedida por el informe de empleo privado de la consultora ADP, una referencia suele interpretarse como anticipo del dato oficial de empleo en Estados Unidos (que se conocerá el viernes).

El consenso de mercado espera que la economía norteamericana haya creado 49.000 empleos en enero, mejorando respecto la destrucción de puestos de trabajo registrada el mes anterior.

Inversores y analistas también cuentan hoy con las lecturas finales (y definitivas) de los indicadores de la actividad empresarial del sector servicios en enero, los conocidos como índices PMI.

Primero se han conocido en China, donde el sector terciario ha encadenado su noveno mes de recuperación, y en Japón, donde, al contrario, la actividad ha vuelto a bajar por doceavo mes consecutivo.

Los servicios también han profundizado su contracción en la Eurozona, lastrados por las restricciones a la movilidad para frenar los contagios del coronavirus.

En cambio, en EEUU se espera que los PMI muestren esta tarde una mayor solidez de la actividad económica.

Renovado optimismo por las vacunas

Pese a la amenaza que continúa suponiendo la pandemia para la recuperación económica, los inversores muestran un renovado optimismo por las vacunas contra la covid-19 ante las últimas novedades.

Por un lado, la inyección desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha mostrando una eficacia del 82% con tres meses entre las dos dosis, aunque Francia y Alemania han optado por no ponérsela a personas mayores de 65 años (las de mayor riesgo). Por otro, la efectividad de la vacuna rusa Sputnik es del 92%, según anunció ayer la revista especializada The Lancet.

"Estas noticias refuerzan la tesis de recuperación de la actividad económica en el medio plazo", explica el Departamento de Análisis de Renta 4. Y a ello se suma la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saque adelante el plan de estímulos fiscales por 1,9 billones de dólares que planteó hace semanas y que está negociando con la oposición.

La bolsa italiana ve con buenos ojos a Draghi como nuevo primer ministro

Así las cosas, los números verdes vuelven a predominar por tercer día seguido en la renta variable europea, con el mercado italiano destacando. El Ftse Mib sube cerca de un 2% ante la posibilidad de que Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo (BCE), se convierta en el primer ministro del país transalpino.

El presidente de República italiana, Sergio Mattarela, ha optado por la creación de un nuevo Gobierno técnico, "de alto perfil" y no político, tras la ruptura de la coalición del anterior (liderado por Giuseppe Conte). El objetivo es evitar la celebración de elecciones generales anticipadas en plena crisis sanitaria, económica y social.

Así, Mattarela ha convocado a Draghi este miércoles para proponerle como nuevo primer ministro. El ex banquero central es "una persona muy respetada y también conocido como 'Super Mario' desde su famoso discurso del whatever it takes ("lo que sea necesario") en 2012, que posiblemente hizo nada menos que salvar al euro de un colapso total", señala Dario Messi, analista de Julius Baer.

"Draghi podría permitir recuperar la estabilidad política italiana evitando la celebración de elecciones anticipadas y evitando la llegada al poder de [Matteo] Salvini (Movimiento Cinco Estrellas)", destaca en el mismo sentido Renta 4.

Un rebote "ilusionante" pero insuficiente

El resto de plazas del Viejo Continente comenzaron el día con repuntes del 1% que se moderaron tras los primeros instantes de negociación. El EuroStoxx 50, el índice de referencia, se afianza sobre los 3.600 puntos (máximo intradía: 3.636).

"Después de tres semanas consolidando posiciones las bolsas europeas están formando un rebote que, de momento, lo vemos ilusionante pero no lo suficiente para que se alejen los riesgos de ver una profundización de las caídas", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.