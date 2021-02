Ataque de fogueo en Tubacex: cae hasta un 5% en el supuesto día grande de subidas

Las acciones de Tubacex llegan caer hasta un 5% en el día que se iba a producir un ataque alcista desde Telegram. Como en los últimos días, ha comenzado la jornada con ascensos de hasta el 6% para ir desinflándose. Hoy tenía que ser el gran día para el ataque alcista promovido desde Telegram.

Tubacex lleva tres días en el ojo del huracán desde que fuera el objetivo de un grupo de Telegram, que pretende imitar las compras frenéticas de Wall Street impulsadas desde los foros de Reddit. Hoy el creador del grupo, al que están añadidos casi 13.000 miembros, ha anunciado la compra de 25.000 acciones de Tubacex, unos 36.000 euros a precios de cierre de ayer.

"Voy con todo a Tubacex", escribió ayer el Fernando, pseudónimo que utiliza el creador del canal, y hoy ha confirmado su primera compra, después de varios días "calentando" el valor. La reacción no se ha hecho esperar y los títulos de la tubera vasca han llegado a subir hasta un 6%, en el primer movimiento de la apertura. Los títulos se han situado a los 1,52 euros, pero hasta aquí ha llegado la aventura alcista. Las acciones han perdido fuelle hasta comenzar a registrar abultadas pérdidas en la jornada de hoy.

Es la tercera jornada de alta volatilidad y elevado volumen en los títulos de Tubacex desde que comenzara a estar en el radar del chat WS Bets Español. Y las acciones hacen todos los días el mismo recorrido. Comienza fuerte y luego se deshincha. El lunes terminó con un avance del 8% (llegó a subir un 14%) y ayer avanzó más de un 2% (se dispararon un 10% al comenzar el día).

El volumen de negociación hoy se eleva por encima del 1,6 millones de acciones intercambiadas, prácticamente el triple de la media diaria durante los últimos tres meses. Lo que significa que de confirmarse la compra del dueño del chat (hasta el momento no ha aportado ninguna prueba) 25.000 acciones es una operación relativamente importante, teniendo en cuenta el perfil de la compañía. Sin embargo, los movimientos en Tubacex la dejan muy lejos de GameStop, que llegó a revalorizarse más de un 400% en pocas jornadas.

Grandes diferencias con GameStop

Otra diferencia importante con el fenómeno GameStop es que el ataque está siendo coordinado por una sola persona, en lugar de ser aparentemente espontáneo y promovido de forma colectiva. Además, Tubacex no tiene en su capital ninguna apuesta bajista en su capital, como ha ocurrido en Wall Street.

Aunque la compañía no atraviesa por su mejor momento desde el punto de vista financiero por la pandemia, no tiene comparación con las compañías que han sido noticia en la bolsa de EEUU, en muchos casos rozan la quiebra. Tubacex aún no ha anunciado la fecha de presentación de sus resultados del último trimestre de 2020, que se espera para finales de mes.

El consenso de mercado calcula que la compañía perdió 7,1 millones de euros entre octubre y diciembre pasados y 20,1 en el conjunto del año, marcado por la pandemia de la covid-19. Asimismo, estima que los ingresos de Tubacex cayeron casi un 23% en 2020 y el resultado bruto de explotación (ebitda) cerca de un 50%. Pero el consenso de Bloomberg espera beneficio y ebitda positivo para los próximos años.

A pesar de las caídas de hoy, las acciones de Tubacex suben un 6% desde principio de semana cuando comenzaron los episodios de alta volatilidad. Lejos de parecer una apuesta especulativa, la tubera tiene el respaldo del mercado. El consenso de analistas apuntan a que Tubacex tiene un recorrido en bolsa del 44,5% en el corto plazo. Los analistas recogidos le otorgan un precio objetivo medio a doce meses de 2,11 euros por acción.

Así, la mayoría de estos expertos (cinco, o el 62,5% del total) dan una recomendación de 'comprar' mientras otros dos (el 25%) aconseja 'mantener'. Solo uno (el 12,5% restante del consenso) se decanta por 'vender'.