¿Efecto GameStop en la bolsa española? Tubacex sube hasta 15% mientras se intenta coordinar un ataque alcista en Telegram

Primero fue GameStop, luego la cadena de cines ACM, después America Airlines y ahora, supuestamente, la plata. Son los activos que se han movido en los últimos días gracias a los ataques alcistas, coordinados desde un foro de Reddit. El efecto se extiende en el mercado y ya ha llegado a acciones europeas como Nokia. E incluso, hay un pequeño conato de haber llegado a España. El posible objetivo es Tubacex.

Ni una semana han tardado en movilizarse imitadores del famoso foro de Reddit wallstreetbets (algo así en español como WallStreetApuestas). Desde Telegram, un usuario está "calentando" un grupo para generar una dinámica compradora en pequeños valores de baja capitalización. Hoy sobre las once de la mañana ha publicado un mensaje sobre el fabricantes de tubos Tubacex y ha animado a que el resto miembros, que tiene más de 6.000 usuarios, hagan lo mismo.

Justo la acción ha comenzado a subir con fuerza hasta un 15% con un elevado volumen de negociación. Los títulos de la compañía están llegando a duplicar el volumen medio de los tres últimos meses. El repunte se ha frenado durante la sesión y los avances se sitúan en el 6%.

Fernando el propietario del chat privado WS Bets Español la semana pasada estrenaba el grupo comentando: "Como veo que muchos de vosotros queréis invertir en Bolsa, voy a poner un título que creo que puede ser interesante y un día el cual yo mismo me comprometo a comprar acciones de esa acción". En el primer comentario añadía que "el que quiera puede subirse a la ola de mi compra y comprar. Yo pondré el día que vaya a realizar la compra y la cantidad que voy a comprar justo el día de la compra".

Fernando ha cumplido, señalando a Tubacex como objetivo, y argumentando la compra, como si fuera un analista de una firma de inversión, incluso ofreciendo gráficos y precios objetivos. Lo que no ha publicado el usuario es cuánto dinero ha invertido en Tubacex .

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada dijo que "si en España alguien quisiera hacer algo similar a lo ocurrido en Estados Unidos, solo el intento de situar el valor de una acción en valores artificiales, al alza o a la baja, sería constitutivo de manipulación de mercado".

Curiosamente, el propietario del canal de Telegram ha publicado un aviso legal, descargándose de cualquier responsabilidad penal sobre asesoramiento financiero.

De hecho, al filo de la una de la tarde ha vuelto a escribir: "Me estoy cansando de los comentarios de algunos. Ni he comprado hoy ni una acción de Tubacex ni he vendido hoy ni una acción de Tubacex simplemente puse mi análisis y cuándo iba a entrar, que sigue siendo válido".

A diferencia del foro de Reddit, la inversión en Tubacex no ha surgido de forma espontánea y alentada entre usuarios. En estos canales de Telegram, solo el propietario tiene capacidad para escribir y el resto de miembros solo leen los mensajes. En este tipo de movimientos son los últimos inversores que entran en el valor los que suelen pagar el pato de los movimientos especulativos.