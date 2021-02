El creador del 'Reddit español' sobre Tubacex: "La CNMV me preocupa como si encuentran un cadáver en mi casa y yo no lo he matado"

Daniel Yebra Madrid

elEconomista conversa en Telegram con Fernando, pseudónimo tras el que da explicaciones el creador del grupo WS Bets Español, en el que recomendó comprar acciones de Tubacex, que llegó a dispararse cerca de un 15% este lunes, generando un gran revuelo sobre la posibilidad de una acción colectiva como la fomentada desde el foro de Reddit en empresas como GameStop o AMC, en Wall Street.

Fernando aclara que la filosofía de sus "opiniones" tiene más que ver con compartir conocimiento y la inversión en bolsa a largo plazo que con el ataque a hedge funds planteado por los foreros de Reddit, aunque confiesa que el revuelo creado le da "respeto". La CNMV ha explicado a elEconomista que "no ha visto nada atípico en la cotización de Tubacex este lunes". Él/ella prefiere no ofrecer más información sobre su perfil.

¿Cómo surge el grupo de Telegram WS Bets Español?

Fernando (pseudónimo del creador del grupo): La historia es sencilla y no es nada de lo que se cuenta en los periódicos. La gente me escribe acciones y yo selecciono una en la que me comprometo a entrar, la valoro según mi opinión y doy mi opinión. Ni es un caso de gamestop 2, ni nada de eso. Analizo un poco la gráfica, veo sus fundamentales y ya está. Dejo bien claro que no es una recomendación y es ¡simplemente mi opinión! Y para que no se me acuse de aprovecharme de las subidas pues cuando lo digo compro dos días después para que se haya quitado la especulación.

¿No es la primera vez que lo hace?

Tengo un blog privado donde hago análisis de acciones. Analizo la acción y comparto mi opinión sobre ella.

¿Y por qué decidió hacerlo en Telegram?

Por las posibilidades que dan los grupos en Telegram. Te da la opcion de poder abrir un chat, cerrarlo, moderarlo, poner administradores...

Y también es útil para mover el valor...

No, no necesito mover el valor, no está entre mis perspectivas.

Pero el nombre del grupo alude al de Reddit, imagino que para atraer a inversores

¿wallstreetbets?

Sí, claro...

Imaginas incorrectamente, no buscamos atraer inversores. Se puede unir cualquiera que le guste la interpretación de análisis y la bolsa. Por eso dejamos claro que lo que allí ponemos es una opinión Todo el mundo es bienvenido vayan o no a invertir, y si me mandan correcciones de mis análisis de acciones mejor. Entre todos podremos hacer un buen análisis de una acción.

Pero esa filosofía de largo plazo choca con el sentido de apuesta de corto plazo de wallstreetbets

Bets es apuestas, tenemos pensado más adelante meter una sección de apuestas deportivas. Para analizar partidos Bolsa, apuestas y quizá en un futuro análisis de criptodivisas.

Entonces la idea es compartir conocimiento... pero para ganar a corto plazo.

No, a corto plazo siempre se pierde en bolsa. Podrás ganar una o dos veces pero vas a perder al final. La inversión tiene que realizarse siempre en empresas que hayamos estudiado y que pensemos que a largo plazo puedan funcionar, bien porque estén infravaloradas por alguna cuestión externa o puntual como puede ser la pandemia o porque no sean conocidas y los inversores no las hayan analizado aún.

¿Tienes preocupación de que la CNMV pueda investigar el caso ante el ruido que se ha generado?

La CNMV puede investigar lo que quiera, está en su derecho. Yo pienso que lo que estoy yo diciendo son mis opiniones. Lo dejo bien claro varias veces.

Sí, ¿pero le preocupa? Tras lo de Reddit declaró que podía ser ilegal algo similar en España...

Me preocupa lo mismo que si encuentran un cadáver en mi casa y yo no lo he matado. Estás con la incertidumbre por si te acusan de algo aunque no seas culpable.

Entiendo...

Ya el simple hecho de entrar en la burocracia legal pues da respeto.

¿Se veía generando tanto revuelo?

No, no pensé que nadie siguiese mis opiniones. Al menos a ese nivel.

¿Puede darnos un perfil suyo?

Prefiero no decir nada, de hecho que tanta gente siga mis opiniones está un poco sobrepasándome.

Bueno, había caldo de cultivo tras lo de Reddit...

Lo de Reddit es otro concepto...