Los valores más ligeros y los más pesados para subir la montaña de los tipos de interés

Buen calzado, comida y mucha agua es lo mínimo indispensable para hacer frente a una jornada de montaña. Sin embargo, algunos montañeros lo afrontan con mucho más equipaje que cubra cualquier eventual necesidad que pueda surgir. Muchas veces la mejor recomendación es llevar solo lo necesario y no tener que cargar con un peso extra que lastre la subida, sobre todo, cuando las condiciones del terreno no son las mejores.

En la última década las compañías han caminado por un terreno llano de tipos 0 en Europa que ha minimizado sus costes de financiación sea cual sea el peso de deuda que cada una cargaba a sus espaldas. Pero ahora el terreno va a cambiar y la propia Lagarde ya ha avisado de ello. El mercado ya descuenta incluso varias subidas de tipos por parte del BCE este mismo curso, elevando así la altura de la montaña de intereses que las compañías se van a encontrar a corto plazo.

Por eso es más importante que nunca llegar a esta situación con el peso adecuado, algo en lo que, en general, las compañías de la bolsa española, no han sido ejemplares. De hecho, el consenso de analistas que recoge FactSet prevé que el Ibex cerrará 2022 con un apalancamiento de 2,1 veces. Este endeudamiento es cierto que es inferior a la media del selectivo desde 2008, que es de 2,44 veces.

No obstante, está por encima de otras bolsas vecinas como la francesa (0,7 veces) y la alemana (1,3 veces). También que la americana, donde el S&P 500 carga con una deuda similar a su ebitda de 2022 y el Nasdaq 100 incluso tiene caja neta, pese al fuerte castigo que está sufriendo en este inicio de curso.

Diferenciar el tipo de deuda

"Si quitamos las financieras, te queda una deuda que no es baja, pero no está mal y lo que hay que hacer es diferencias entre aquellas en las que el apalancamiento es estructural y las que es coyuntural tras la pandemia, como es el caso por ejemplo de las firmas ligadas al turismo", explica Mario Lafuente, socio director de Atl Capital.

"Hay que recordar que la parte de la deuda del Ibex que vence en los próximos 12 meses es un 20% aproximadamente, con una vida media de unos 5 años, por lo que no deberían tener problemas para refinanciar esa deuda, aunque tenga un coste algo más alto, sobre todo porque creo que podrán trasladar ese coste a sus clientes", añade el experto. Desde Singular Bank, Nicolás López apunta que "ahora las empresas españolas están, en general, bien preparadas para afrontar un ciclo de subidas graduales de tipos hasta un 1%, a diferencia de los años previos a la crisis de 2008, cuando el endeudamiento era mucho más elevado por la burbuja inmobiliaria".

"Puede haber algunas compañías que hayan forzado al máximo su nivel de endeudamiento y puedan verse en problemas, pero no sería un escenario general que pueda tener graves consecuencias para el mercado o la economía española en su conjunto", concluye.

Ahora bien, no todas las españolas se encuentran en la misma situación de endeudamiento y existen actividades -y, por tanto, sectores- donde es común que el pasivo de las compañías sea muy abultado. Del mismo modo, merece la pena recalcar que una empresa sin deuda, pero con exceso de caja no es garantía de que la empresa "esté saneada". Si una compañía tiene un activo que no produce ningún rendimiento (este activo también es el dinero del que dispone la empresa) puede estar perdiendo oportunidades de sacar rentabilidad al dinero endeudado, salvo que se estén reservando partidas en procesos de capex. "En todo caso, creo que para la bolsa española va a tener un efecto positivo porque la subida de tipos llega en un contexto en el que también va a haber crecimiento, que dejará de ser un bien escaso en nuestro parqué", aporta Lafuente.

Las más ligeras

Logista se posiciona como la empresa mejor preparada a la hora de tener que afrontar el pago de su deuda dado que su ebitda en 2022 (y a la elevada caja que se prevé para la compañía en ese año) superará en cuatro veces a su deuda. El CEO del grupo, Ignacio Meirás, se vanaglorió de que Logista se encontrara sin deuda en una entrevista a este medio, lo que le iba a permitir enfocarse en el comercio de última milla y en abrirse a otros mercados.

Mediaset y ArcelorMittal son otros ejemplos de compañías con una caja neta que apenas ha menguado. La cadena de televisión se vio favorecida por el aumento de la publicidad durante la pandemia y a la reducción a casi la mitad de inversión en capex si se comparan los datos de los nueve primeros meses de 2019 frente a los mismos de 2022. Pero si alguna puede ponerse una medalla a la hora de reducir su deuda esa es ArcelorMittal.

Los analistas estiman que al cierre de este año tendrá una caja superior a los 1.400 millones de euros y se quedaría sin deuda neta por primera vez desde su fusión en 2006. Por otra parte, las empresas con más caja neta al cierre de este año serían Inditex y Airbus, según el consenso de mercado recogido por FactSet.

Con la 'carga' justa

Sin matizar por empresas o sectores, aquellas compañías que afrontan la subida de tipos con más peso sobre sus hombros –pero con facilidad para cumplir con sus acreedores– serían aquellas cuya deuda neta no supera en más de dos veces su ebitda previsto para el ejercicio fiscal de 2022. En este punto entraría Acerinox, que en 2023 ya generaría caja, o Amadeus, que ha reducido su ratio de deuda desde las 20 veces que llegó a registrar en 2020 a menos de una vez en 2022 por la recuperación de su ebitda.

También Indra y ACS tienen su deuda más controlada que en 2020. La constructora cerró el año pasado la venta de Cobra por cerca de 5.000 millones de euros. Es uno de los ejemplos que ha seguido ACS en los últimos meses para contener su deuda gracias a la desinversión en activos no estratégicos.

Repsol ha utilizado las desinversiones en los últimos años para reducir su deuda neta aunque en 2022 se estima que se mantendrá por encima de los 6.000 millones de euros, según el consenso de mercado.

Las que tienen 'sobrepeso'

Aunque varias compañías ya venían con mucho equipaje en los últimos años, la paulatina llegada de la subida de tipos no ha hecho más que añadir lastre a sus resultados, como ocurre en el caso de Iberdrola. Su abultada deuda ya se vio amplificada por la subida de tipos en Brasil, donde tiene buena parte de su negocio, lo que encareció el coste medio de su deuda.

Esto, con el pistoletazo de salida de la Fed y el posible adelanto de tipos en Europa puede aumentar el sobrepeso de la utility española, que cerraría 2022 con una deuda superior a los 46.000 millones de euros, según el consenso de mercado, y un ratio deuda/ebitda de casi 4 veces.

Para el departamento de análisis del Banco Sabadell, el principal riesgo de Ferrovial "sigue siendo las subidas de tipos en EEUU dada la sensibilidad que muestran a esta variable sus principales activos", aunque creen que ya ha sido castigada por ello en bolsa. Ferrovial ha reducido su ratio esperado para este año mientras que los expertos auguran que para este ejercicio fiscal que su deuda neta superará los 3.000 millones.

La carga de Acciona crece a medida que sigue ganando proyectos. Recientemente, la compañía ha ganado el concurso para desarrollar un parque fotovoltaico en Estados Unidos que implicaría una inversión total de más de 400 millones de euros, según recoge Bloomberg. "Nos llama la atención lo elevado del Capex respecto a los Mw del parque que se sitúa claramente por encima de un estándar de en torno al medio millón de euros por Mw", apuntaron.

Habrá que ver también cómo afecta a los 12.800 millones de deuda que da el mercado a Naturgy al cierre de año tras el anuncio de su separación en dos líneas de negocio, mientras que Aena, que disparó su ratio por la disminución de ingresos fruto de la caída del tráfico aéreo por la pandemia, volverá a equilibrarse en 2022. Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties serán las empresas con el ratio deuda/ebitda más elevado del año, de 17 y 13 veces, respectivamente.